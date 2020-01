ESNS-nieuwelingen doen verslag: 'Ze spelen als zotten, maar volgens mij zijn het best lieve jongens'

De namen van deze RTV Noord newbies: Evelien Bernabela (41), Theo van Wageningen (54), Tineke de Wind (53) en Theo van der Laan (60).

Vintage powertrio

18:15 uur donderdagavond. Theo van Wageningen is er al weer vroeg bij, want hij wil DeWolff zien in het Grand Theatre. 'Een vintage powertrio uit Utrecht', zegt Theo, 'met een orgel in plaats van een bassist. Dat vind ik als bassist dan wel weer jammer, maar hun sound en liedjes hebben ze wel voor elkaar!'

Sterker, zegt hij: 'Voor degene die ze gemist heeft: dit voorjaar staat DeWolff nog een keer in De Oosterpoort. Absolute aanrader!'

Subtiele gitaarklanken

Ook in het Grand Theatre ziet Tineke de Wind Jesse Markin. 'Ik word hier zo blij van!', zegt ze. 'Combinatie van soul, rap en R&B met ook nog mooie zang en subtiele gitaarklanken. Omg, is dit een Fin?'

Op hetzelfde moment zijn Theo van der Laan en Evelien Bernabela in Der AA Theater om Oscar Jerome te bekijken. 'Met een band. Hoor ik Bill Withers? Lekkere jazzy dansmuziek met dito grooves. De organist speelt ook nog een fraai partijtje op de tenor sax', zegt Theo. En Evelien: 'Af en toe beetje Jamiroquai-achtig, Prachtig'

Oscar Jerome in Der AA-theater: 'Hoor ik Bill Withers?' (foto: Evelien Bernabela/RTV Noord)

Theo van Wageningen is ondertussen getuige van de Balkan-rock van Jeremy?. De muziek kan hem, op het volume na, wel bekoren.

Energieke rock

'Energieke rock uit Bulgarije', typeert hij Jeremy?. 'Deze gasten hebben het voorprogramma van Queen mogen verzorgen. Het kon minder. Wel véél te hard. Dat komt de muziek niet ten goede...'

Even later ziet Theo in het Forum ook Veronica Fusaro optreden. 'Zelfverzekerde en afwisselende popmuziek uit Zwitserland. Pittig bandje!', vindt hij. Evelien is er ook: 'Enthousiast publiek, energieke bassist, krachtige zangeres', zegt ze. En wat nog meer opvalt: 'Vooral veel vrouwen die er zonder man op uit zijn.'

Veronica Fusaro in het Forum: pittig bandje! (foto: Evelien Bernabela/RTV Noord)

Tineke de Wind is er ook. 'Swingende verrassing uit Zwitserland', zegt ze, 'met een pittige tante als frontvrouw. Lekkere en sexy soul.'

Hoge, zoete klanken

Evelien is vervolgens in de Stadsschouwburg van de partij om Charlotte Dos Santos te bekijken. 'Hoge, zoete klanken', zegt ze. Wat anders is: 'Het publiek staat op de vloer en de band in de tribune. Aparte setting.' En verder: 'Schitterende lichteffecten en mooie, langzame vuurpijlen.'

Charlotte Dos Santos in de Stadssschouwburg: hoge, zoete klanken. (foto: Evelien Bernabela/RTV Noord)

Het is inmiddels na elven als Theo van der Laan en Evelien Bernabela aanschuiven bij de Hoogeveense Mary Confurius. 'Zangeres met goeie vibes, neemt ook risico's qua zangmelodieën. Gaan we vast meer van horen', aldus Theo.

Leuke dame, uit Drenthe

En Evelien: 'Ze zong als laatste een love song, maar dat was wel een donkere love song. Leuke dame, ze komt uit Drenthe. We hebben na afloop nog een gesprekje met haar gehad. Ze is heel open.'

Niet veel later is Tineke de Wind in Huize Maas onder de indruk van Ricky Dietz.

'Opzwepende R&B en Afrikaanse ritmes, met lekker gitaartje. Heel aanstekelijk, je KUNT niet stil blijven staan. De energie van de zanger spat van het podium af. De dansers maken het feest compleet. Topact! Maar: waarom heeft één van die knakkers een SM-masker voor en de ander een rode bivakmuts op?'

Theo van Wageningen ziet in Mutua Fides ondertussen Pics (7x) optreden. 'Let's get loud'', concludeert Theo. 'De muziek komt niet alleen via de oren binnen, maar de lage tonen ook via je voeten en je maag. Een theatrale bak herrie en ze spelen als zotten, maar volgens mij zijn het best lieve jongens.'

Te machinaal

Na middernacht komt Theo in de Stadsschouwburg tot rust bij Eefje de Visser. Het optreden kan hem echter, ondanks de prachtige locatie, niet bekoren. 'De muziek is mij te machinaal en monotoon', zegt hij. Evelien is er ook. Zij zegt: 'Mooie choreografie erbij, in een rokerig geheel. Bijzondere muziek en sfeer.'

Voor Theo van der Laan vormde het optreden van De Visser het slaapmutsje. 'Ze staan er mooi bij mooi te zijn. Mij is het wat te zoetsappig', besluit hij.

