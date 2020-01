Dit weekend in Groningen: Stad in het teken van muziek en sjoelinterland in Ter Apel

Het is weer weekend! Nog geen idee wat je gaat doen? We zetten een aantal suggesties voor je op een rij.

Muzikale Stad

De stad Groningen is nog tot en met zondag het domein van muzikanten en muziekliefhebbers tijdens Eurosonic Noorderslag. Wij hebben een handig overzicht voor je gemaakt van de gratis optredens waar je op vrijdagavond naartoe kan. Dat van zaterdag volgt om 07:00 uur zaterdagochtend.

RTV Noord volgt het festival op de voet, alle berichtgeving vind je hier. En via de site van het festival kan je zelf zoeken waar en wanneer je favoriete artiesten optreden.

Een smakelijke wandeling

Wandelen en onderweg smikkelen van een aantal proeverijen, dat kan zaterdag tussen 12:00 en 14:00 uur tijdens de Barre Bakkers Winter Wandeltocht in en rond Grijpskerk. Deelname kost vijf euro, de start is bij het Bakkerscafé.

Sjoelinterland

Grensoverschrijdend sjoelen in Ter Apel zaterdag tussen 10:00 en 15:00 uur, tijdens de sjoelinterland tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Die wordt afgewerkt in het clubgebouw van sjoelvereniging Ter Apel, aan de Westerlaan 1 in Ter Apel. Twintig sjoelers van 'ons' nemen het op tegen twintig sjoelers van over de grup.

Alles is familie

Wie geïnteresseerd is in familiegeschiedenis en het onderzoek daarnaar kan zaterdagmiddag vanaf 13:30 uur zijn hart ophalen tijdens de Dag van de Groninger Familiegeschiedenis, die gratis te bezoeken is.



Als je nog wel wat tips en adviezen kunt gebruiken bij je eigen familieonderzoek, ben je aan het juiste adres. Locatie: het gebouw van Groninger Archieven in Stad.

Voorproefje

Goed nieuws voor liefhebbers van festival Grasnapolsky dat begin maart in De Toekomst in Scheemda wordt gehouden en die niet kunnen wachten. Zaterdagmiddag vanaf 15:30 uur is er een preview in Dog's Bollocks in Stad, met een aantal optredens op het programma. De toegang is gratis.

