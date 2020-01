Zorgen in Groningen over uitbraak vogelgriep in Oost-Europa: 'De nood is hoog'

De verspreiding van vogelgriep in het oosten van Europa is 'zorgelijk', vindt landbouwminister Carola Schouten. Maar een landelijke ophokplicht komt er nog niet, tot teleurstelling van pluimveehouder Harry Migchels uit Onstwedde. 'De nood is hoog.'

'Als de kou deze kant op komt, komen ook de watervogels en is de kans groot dat de vogelgriep meekomt', zegt Migchels.

Besmettelijke variant

Verscheidene landen in het oosten van Europa hebben te maken met vogelgriep. Dit jaar is de besmettelijke variant H5N8 ontdekt op boerderijen in Polen, Slowakije, Hongarije en in het noorden van Roemenië. Tienduizenden dieren zijn daar uit voorzorg al geruimd.

'Ik volg de situatie in Europa dagelijks en mijn ambtenaren houden nauw contact hierover met deskundigen en de sector', laat de minister weten. Volgende week krijgt ze nieuw advies van deskundigen en op basis daarvan 'zal ik bezien of eventuele verdere maatregelen nodig zijn'.

Brief

De pluimveesector had Schouten een brief gestuurd waarin wordt aangedrongen op een ophokplicht. Het gaat om de vereniging van Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi), landbouworganisatie LTO, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVB) en de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens (COBK).

Biologisch

Migchels kan er ook voor kiezen om zelf de dieren binnen te houden, maar dat is geen optie stelt hij. 'Dan vervalt de biologische status van de dieren, niet als het van overheidswege wordt besloten.'

Spannend

Twee jaar geleden was er voor het laatst een ophokplicht. Die was begin 2018 ruim drie maanden van kracht om verspreiding van vogelgriep te voorkomen. De ziekte sloeg toen toe in onze provincie, maar ook in Flevolanden Overijssel.

Migchels: 'Dit is best een spannende tijd voor ons.'

