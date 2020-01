Drie Groningse zaken op coldcasekalender: 'Je moet blijven schudden aan de boom'

Vermissing Jolanda Meijer

In week 9 van de kalender wordt aandacht besteed aan verdwijning van de 34-jarige Jolanda Meijer, die op 7 februari 1998 verdween. De drugsverslaafde prostituee werd voor het laatst gezien in een pand aan de Bedumerstraat in Stad.

'Ik weet dat ze is vermoord. Want anders was ze wel teruggekomen. Ze kwam altijd terug bij mij', vertelde haar moeder twee jaar geleden.

Moord Els Slurink

De moord op Els Slurink (33) komt in week 14 op de kalender voorbij. Slurink werd op 21 maart 1997 dood gevonden in haar huis in de stad Groningen. Onlangs werd het onderzoek naar de moord weer opgepakt, naar aanleiding van een serie die Dagblad van het Noorden over de zaak maakte.

Verdrinking Roeland Oosten

De verdrinking van Roeland Oosten (31) op 28 augustus 2007 staat centraal in week 33 op de kalender. Vermoedelijk is hij na een ruzie aan de Noorderhaven in de stad Groningen in het water terechtgekomen en zo om het leven gekomen. Wat er precies gebeurd is en wie bij de ruzie betrokken was, is nog onduidelijk.

52 oude zaken

Op de kalender worden 52 oude zaken onder de aandacht gebracht in de hoop dat er bruikbare tips over binnenkomen. Dit jaar wordt de kalender ook naar tbs-instellingen gestuurd.

De kalender is hier als PDF te bekijken.

'Heel belangrijk'

'Je moet er aandacht aan blijven besteden. Ook voor de nabestaanden is dat superbelangrijk', zegt misdaadjournalist Mick van Wely van De Telegraaf over het belang van de kalender.

'Je zal maar net iemand vinden die die kalender ziet en denkt: Verrek, iemand heeft mij hierover eens verteld en ik ga nu bellen. Je moet blijven schudden aan de boom, dat lijkt me heel belangrijk.'

Tips

In 2019 leverde de kalender 202 tips op, waarvan 31 bruikbaar bleken te zijn. Twee zaken zijn heropend, maar er zijn vorig jaar geen zaken opgelost met behulp van de tips.

De kalender wordt verspreid onder gedetineerden, omdat uit onderzoek en ervaring blijkt dat zij relatief veel kennis hebben over gepleegde strafbare feiten. Andere belangstellenden kunnen de coldcasekalender online bekijken en downloaden.

Zoektocht naar antwoorden

'We zijn blij dat de kalender elk jaar nieuwe tips oplevert, die ons helpen in onze zoektocht naar antwoorden', zegt landelijk projectleider cold cases van de politie Art Garssen. Een aantal onbekende doden hebben een naam gekregen, wat volgens Garssen afsluiting kan bieden voor de nabestaanden. Zo is een man op Terschelling in 2019 na 66 jaar geïdentificeerd.



