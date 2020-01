'Schelpenpaden Schiermonnikoog moeten blijven'

Ze zijn nog niet aan vervanging toe, maar toch is er al discussie over: de schelpenpaden op Schiermonnikoog. Er is zelfs al een petitie gestart voor het behoud hiervan.

Natuurmonumenten onderzoekt of de schelpenpaden kunnen worden vervangen voor andere soorten paden. De winning van schelpen is niet echt duurzaam, vinden ze.

Eilandliefhebber Ed Kieckens uit Nieuwegein moet er niet aan denken dat de schelpenpaden vervangen worden. Hij komt er al veertig jaar, heeft meerdere boeken uitgebracht over het eiland en is beheerder van Schierweb.

Hoort erbij

'De schelpenpaden horen bij Schiermonnikoog. Het knerpen van de schelpen onder je fietsbanden hoort gewoon bij het eiland. Beton bijvoorbeeld, zou het karakter van het eiland aantasten', vertelt Kieckens. Hij heeft al meer dan 300 handtekeningen verzameld via een online petitie.

'Er hebben al veel mensen gereageerd. Ook eilanders die graag de schelpenpaden willen behouden', vertelt Kieckens.

Boswachter Jan Willem Zwart van Natuurmonumenten op Schiermonnikoog begrijpt dat mensen graag de schelpenpaden willen behouden. 'Ik vind dat geknisper ook mooi. Het hoort bij de romantiek van het eiland. Maar als je liefhebber bent moet je ook beseffen dat dit niet heel duurzaam is'.

(foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De Waddeneilanden zijn aan het kijken of er een alternatief kan komen. 'Het winnen van schelpen in dit werelderfgoedgebied moeten we niet meer willen. Elk jaar wordt hiervoor 600 hectare zeebodem omgeploegd', vertelt Zwart. Ook het transport om de schelpen op het eiland te krijgen is volgens de boswachter milieubelastend.

De winning van schelpen zou niet goed zijn voor de eilanden. Er is bodemonderzoek gedaan op het vogeleiland Griend. 'Daaruit blijkt dat schelpen helpen voorkomen dat een eiland aan de wandel gaat. Schelpen houden het eiland op de plek', legt Zwart uit.

Niet om het geld

Natuurmonumenten beheert 40 kilometer aan fietspad. Dat is een kostenpost van 40.000 euro. 'Wij doen ook het onderhoud en de gemeente heeft er geen omkijken naar. De paden worden gewalst en bijgevuld', aldus Zwart. Maar het geld is volgens hem niet de aanleiding om te onderzoeken of er andere vormen van paden mogelijk zijn.

Alternatieven

Er zijn al proeven bezig met betonstroken waarin schelpen, havenslib en olifantsgras verwerkt zijn. 'Dat is inderdaad gras wat olifanten lekker vinden. Er zijn proefvakken in het land. Maar het is dus even afwachten wat het beste alternatief is. Want een betonpad moet bijvoorbeeld niet glad worden'.

De vervanging van de paden staat nog niet gepland, omdat eerst een alternatief gevonden moet worden. Ook de financiering ervan is nog niet rond.

(foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Zwart had dit hele verhaal liever eerst even aan Kieckens uitgelegd: 'Hij heeft geen contact met ons opgenomen.'

Aarzeling

Kieckens geeft toe dat het niet heel netjes was om direct een petitie online te zetten. 'Ik had misschien eerst even met Natuurmonumenten moeten praten. Ik handelde uit emotie en het was een impulsieve actie. Ik twijfelde of ik er goed aan deed, maar het heeft het doel al gehaald. Er wordt over gediscussieerd', vertelt Kieckens.

Kieckens kan zich niet vinden in het verhaal van Natuurmonumenten. Hij heeft van een schelpenhandelaar begrepen dat er genoeg schelpen in de Waddenzee zijn. 'De aanwas van schelpen is groot. En meer dan er nu wordt uitgehaald. Ik heb begrepen dat dit de goedkoopste oplossing is', zegt Kieckens.

Het erover hebben

'Wat het beste is? Ik weet het zelf ook nog niet. Het spreekt elkaar nu een beetje allemaal tegen. Maar ik wilde mijn mening laten horen en een discussie starten en dat is gelukt', besluit Kieckens.

De petitie voor het behoud van de schelpenpaden is te vinden op:

https://schelpenpadenschier.petities.nl

