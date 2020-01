Kinderboerderij Bad Nieuweschans gaat dicht als zich geen nieuwe bestuurders melden

De kinderboerderij en het hertenkamp in Bad Nieuweschans worden met sluiting bedreigd. De stichting die het beheert, is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.

'Lukt het niet, dan is het voor ons einde verhaal en moeten we sluiten', zegt Steven van Keulen. 'De dieren gaan dan ergens anders naartoe.'

Vanwege het tekort aan bestuursleden vervult Van Keulen momenteel de rol van voorzitter, penningmeester én secretaris.

Niemand

Deze week werd een bijeenkomst gehouden om nieuwe bestuursleden te werven.

'Maar er is niemand geweest, dat is een beetje een domper. Ondanks het feit dat er vooraf was geflyerd in het dorp en het online was aangekondigd.'

'Geen ijzer met handen breken'

Harm Arend Meijer van Dorpsbelangen zit met de kwestie in zijn maag. 'Het zou natuurlijk ontzettend jammer zijn als het verdwijnt. We gaan er maandag in onze vergadering aandacht aan besteden, maar we kunnen ook geen ijzer met handen breken. We doen er alles aan om het in stand te houden. Maar we hebben bestuurders nodig.'