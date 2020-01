Organisaties op hun hoede vanwege hackgevoelige software

Een illustratieve foto over cybercrime (Foto: ANP)

Veel organisaties maken gebruik van deze software, waarmee medewerkers van buitenaf kunnen inloggen.

Advies

De software is kwetsbaar door een fout in het systeem. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSS) van het ministerie van Justitie en Veiligheid waarschuwt voor de gevaren hiervan.

Het softwarebedrijf gaf klanten het advies om maatregelen te nemen. Volgens het NCSS werken deze maatregelen niet altijd, en is het sommige gevallen beter om de software voorlopig helemaal uit te schakelen.

We hebben gelijk gehandeld Bert Nederveen - wethouder

'Dat hebben wij gedaan', zegt wethouder Bert Nederveen van de gemeente Westerkwartier.

'Wij hebben gisteren die signalen gekregen. Daar hebben we gelijk naar gehandeld.' Medewerkers van de gemeente kunnen de komende tijd niet thuiswerken.

DUO maakt slechts beperkt gebruik van de Citrix-software, maar neemt het zekere voor het onzekere. 'We hebben de toegang tot Citrix tot maandag afgesloten. We verwachten dat er dan een update komt', zegt woordvoerder Martijn Grimmius.

Voor DUO heeft het uitschakelen van de software geen grote gevolgen. 'Medewerkers kunnen thuis even niet hun werkmail checken.'

Geen maatregelen

Het merendeel van de organisaties en gemeenten in onze provincie neemt geen maatregelen, terwijl ze wel gebruik maken van Citrix.

Een woordvoerder van de gemeente Het Hogeland laat weten de beveiliging 'helemaal up-to-date' te hebben. 'We hebben onze systemen onlangs nog laten controleren door een Citrix-specialist. Voorlopig laten we het zoals het is.'

Het UMCG en Martini Ziekenhuis laten weten ook gebruik te maken van de software. 'We hebben eind vorig jaar al maatregelen genomen waardoor wij voorlopig veilig zitten. Natuurlijk houden we het nauwlettend in de gaten', zegt UMCG-woordvoerder Lex Kloosterman.

Hackpoging

Woensdag werd bekend dat hackers hebben geprobeerd om binnen te komen via het Citrix-lek in de systemen van de gemeente Zutphen en het ziekenhuis in Leeuwarden. Het ziekenhuis sloot uit voorzorg alle dataverkeer met de buitenwereld af.

Inmiddels hebben ook de gemeenten Amsterdam en Rotterdam hun Citrix-netwerk afgesloten.