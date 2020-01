Groningse roeier naar Olympische Spelen in Tokio

Melvin Twellaar van Aegir is de eerste Groningse roeier die zeker is van deelname aan de Olympische Spelen. Hij vormt samen met Stef Broenink uit Leiden de dubbeltwee in Tokio.

De 23-jarige Twellaar maakte vorig jaar de overstap naar de senioren. Hij was bij het wereldkampioenschap reserve. Bondscoach Eelco Meenhorst heeft veel vertrouwen in het duo.

'Winnen is waar we voor gaan en dat is exact de reden waarom we deze twee roeiers in de dubbel twee plaatsen', aldus Meenhorst.

Trainingskampen

In de aanloop naar de Spelen komt Twellaar in actie bij de World Cup in Italie en Luzern. Daarnaast is er een aantal trainingskampen gepland. De eerste begint komende week in het Portugese Avis.

Drie Groningse vrouwen maken ook kans op de Olympische Spelen. Sophie Souwer, Ymkje Clevering en Marloe Oldenburg horen in maart of ze geselecteerd zijn.

