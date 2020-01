Deze dag: Duizend eerstejaars aan de RUG

Ruim tienduizend studenten zijn bezig aan hun eerste jaar aan de Rijkuniversiteit Groningen (RUG). Dat was vroeger wel anders. We gaan terug naar deze dag in de geschiedenis, 18 januari 1963. De dag dat er voor het eerst duizend eerstejaars ingeschreven stonden.

Hij moet vast van oor tot oor gestraald hebben, toen hij in 1963 in het zonnetje werd gezet. De dan 21-jarige J. W. Stellingwerf is in dat jaar de duizendste eerstejaarsstudent die een inschrijvingskaart krijgt voor de RUG.

'Tijdens een korte plechtigheid in het hoofdgebouw van de Rijksuniversiteit te Groningen is door de rector magnificus Van Os, de inschrijvingskaart uitgereikt', staat vermeld in het Gereformeerd Gezinsblad.

De gelukkige student wil na zijn militaire dienst, waar hij als tweede luitenant in Nieuw-Guinea diende, geologie gaan studeren. Hij krijgt als duizendste eerstejaarsstudent een meevallertje van de universiteit: hij krijgt zijn collegegeld terug.

Met het doorbreken van de grens is het aandeel eerstejaars alleen groter in Amsterdam, Utrecht en Delft. President-curator Polak van de RUG is trots en zegt in de Leeuwarder Courant over de totale groei van de RUG dat 'de universiteit hoe langer hoe minder regionaal van karakter wordt'.

Opvallend is dat vooral van buiten de drie noordelijke provincies studenten naar Groningen trekken. Waar in 1950 nog geen kwart van de studenten van buiten het Noorden kwam, is dat aandeel bijna verdubbeld in 1963.

Deze trend zet zich in de jaren die volgen door. Uiteindelijk zijn ook de landsgrenzen niet heilig en groeit het internationale karakter van de RUG.

Inmiddels kent de universiteit studenten uit meer dan 120 landen. De verwachting is dat er in 2025 in totaal 35.000 studenten hun laptop uitklappen in Stad. Wie weet wacht er voor de 35.000ste ook wel een presentje. Maar of dat de teruggave van het collegegeld is? Wie weet.