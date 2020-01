Torentje van Spijk krijgt grote opknapbeurt

De kerktoren van Spijk is dringend toe aan een opknapbeurt (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

't Is de lucht achter Oethoezen. t Is t torentje van Spiek', zong Ede Staal tientallen jaren geleden. Het zijn regels uit het melancholische lied t Hoogelaand, dat iedere Groninger kan meeneuriën of -zingen.

Hard achteruit

Ondanks die grote bekendheid ging het de laatste jaren slecht met de toren. Door achterstallig onderhoud kachelde de conditie van het bouwwerk hard achteruit.

Er was geen geld voor broodnodige werkzaamheden.

Het gaat slecht met de kerktoren van Spijk (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Overdracht

In 2014 droeg de Protestante Gemeente Spijk-Losdrop de kerk en de toren over aan de Stichting Oude Groninger Kerken.

Die stichting is er in geslaagd om 550.000 euro bijeen te brengen voor een grondige opknapbeurt. Meer dan de helft van dat bedrag komt van de provincie.

Vocht

Dat geld is hard nodig. Wie de steile en smalle trappen in de toren beklimt, ziet veel vochtplekken in de houten vloeren. Er is zelfs plastic gespannen om hemelwater dat naar binnen sijpelt op te vangen.

'De conditie van de stenen romp valt wel mee', zegt bouwkundige Jur Bekooy van de Stichting Oude Groninger Kerken. 'Maar bovenin is veel hout verwerkt, waardoor het een ranke, elegante toren is. Maar dat maakt hem tegelijk ook kwetsbaar. Er hoeft maar één lekkage te zijn of het hout begint te rotten.'

'Het is de pet en jas'

'We gaan alle houtaansluitingen nakijken. De lood- en zinkbekledingen gaan we aanpakken. Het is de pet en de jas, die weer goed gemaakt moeten worden.'

Bekooy verwacht dat 'het torentje van Spiek' in mei in de steigers zal staan. Het is de bedoeling het werk vóór de komende winter af te ronden.

De opknapbeurt van de toren kost ruim een half miljoen euro (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

