Bezwaarmakers hopen via politiek komst B&B Onderdendam tegen te houden

In de laatste raadsvergadering besloot de gemeente Het Hogeland het besluit over de komst van het B&B uit te stellen.

Een aantal partijen wilde graag meer informatie inwinnen en op de uitnodiging van omwonenden ingaan om de situatie met eigen ogen te bekijken. De plannen voorzien in drie huisjes achter de kerk. Die moeten gaan dienen als kamers van de B&B.

Uitzichtbederf

'Kijk, deze groenstrook gaat weg en het enige wat ons dan nog scheidt van uitzicht op een groot gebouw is een slootje. We kijken straks uit op daken met zonnepanelen en zitten in het lawaai van de airco's die aan het appartementengebouw hangen', vertelt Samantha Benthem. Ook vindt ze het niet kunnen dat er bomen gekapt worden voor de komst van het nieuwe gebouw.



Dit is nu het uitzicht van Samantha Benthem. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)



De afgelopen dagen heeft ze meerdere politieke partijen over de vloer gehad. 'We hebben uitgelegd wat onze bezwaren zijn. Sommigen hadden niet in de gaten hoe dicht het gebouw bij de huizen komt totdat ze het hier met eigen ogen zagen', vertelt Benthem. Ze hoopt dat de politiek iets doet met de bezwaren en het plan niet doorgaat.



Het lijkt wel alsof we als pandjesbaas worden weggezet Jur Bekooy - bouwkundige

Geen pandjesbaas

'Het lijkt wel alsof we als pandjesbaas worden weggezet en dat het ons om geld gaat', zegt Jur Bekooy, bouwkundige bij stichting Oude Groninger Kerken.

'Nee, we willen met het cultureel erfgoed bijdragen aan een kleine economie. Een B&B is goed voor het dorp en een bron van inkomsten voor ons om de kerk te kunnen exploiteren.'

Voorbeelden

Bekooy wijst op enkele voorbeelden die het goed doen. Zoals het kerkje in Klein Wetsinge dat ook meerdere functies heeft en gebruikt kan worden voor meerdere doeleinden.

Ook in Appingedam is een B&B gerealiseerd bij de synagoge in Appingedam. 'Dat loopt als een trein', vertelt Bekooy. Een combinatie van functies is volgens hem noodzakelijk om de gebouwen overeind te houden.

Volgens Bekooy is er goed overleg geweest met het dorp. 'We hebben gevraagd wat de behoeften zijn in het dorp en zo zijn de plannen ontstaan. We gaan de B&B niet zelf exploiteren. We gaan het verhuren aan een kleine ondernemer.'

Noodzakelijk

De verwijdering van de groenstrook is volgens de stichting noodzakelijk, omdat de bomen last hebben van een essenziekte. 'De achterkant van het gebouw wordt bekleed met hout en als de bewoners dat willen, dan kunnen we daar best een klimop laten groeien om het weer groen te maken', zegt Bekooy.

Stichting Oude Groninger Kerken hoopt dat de gemeenteraad akkoord gaat met de plannen.

Woensdag moet duidelijk worden of de politiek iets doet met de bezwaren van omwonenden. Dan vergadert de raad weer over de mogelijke komst van een B&B in Onderdendam.

Lees ook:

- Succesje voor tegenstanders nieuwe B&B Onderdendam