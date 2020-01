ESNS-nieuwelingen doen verslag: 'Ik kreeg er toch enkele tranende ogen van'

De namen van deze RTV Noord-newbies: Evelien Bernabela (41), Theo van Wageningen (54), Tineke de Wind (53) en Theo van der Laan (60).

'Nauwelijks te volgen'

'Freaky jazz die onverstoorbaar en haast stoïcijns wordt voortgebracht. Het is nauwelijks te volgen wat er allemaal gebeurt', meldt Theo van Wageningen vrijdagavond rond twintig over acht tijdens het optreden van EABS in het Der Aa-Theater.

Brexit

Evelien Bernabela staat even later in Huize Maas te luisteren naar Joy Crookes. 'Een zangeres met soul in haar stem', meldt ze. Tineke de Wind is er ook: 'De camera's en het publiek houden van de Engelse Joy! Fijne jazzy popmuziek waar je lekker op danst. Nee Joy, wij willen ook geen Brexit!'

Joy Crookes tijdens haar optreden (Foto: Evelien Bernabela)



De zangeres kan ook Theo van Wageningen bekoren. 'Relaxte, mellow en soepele soul. Tegelijkertijd deinst ze er niet voor terug om een onderwerp als de Brexit in een liedje te gieten.'

'Heerlijke uitstraling, open blik. Het melodietje doet me denken aan What a wonderful world', zegt Theo van der Laan.

Joy Crookes in actie (Video: Theo van Wageningen)



Jong publiek

Evelien Bernabela kijkt tijdens het optreden van Delilah Montagu in Forum eens om zich heen en dan valt haar plotseling wat op: 'Het lijkt wel alsof het publiek per dag jonger wordt, al is het nog wel gemixt qua leeftijd en ze zijn erg enthousiast.'

Delilah Montagu (Foto: Evelien Bernabela)



'Machtig mooi', vond Theo vander Laan haar optreden. 'Ik kreeg er toch enkele tranende ogen van.'

Zere voeten

'Zere voeten, slaapgebrek, maar inmiddels ervaren ESNS-gangers', concludeert Tineke de Wind kort na tien uur.

Theo van Wageningen geniet in Vrijdag van het optreden van Marius Bear. 'Stevige en solide Europop uit Zwitserland. Voor mij onverstaanbaar, maar het komt wel overtuigend over.'

Tineke de Wind luistert mee: 'Ik vind de muziek herkenbaar en daardoor prettig in het gehoor liggend.'

Even later is ze aanwezig bij het optreden van Melenas, eveneens in Vrijdag. 'Een Spaanse ladies band. Stevige maar melodische rock. De zangeressen klinken mooi harmonieus samen ondanks de zieke zangeres. Lekkere vijftigerjarensfeer. Beetje te weinig contact met het publiek in het begin maar dat wordt beter.'



Het optreden van Melenas (Video: Tineke de Wind)



'Wat een feestje!'

Rond middernacht is Theo van Wageningen in Hooghoudt Barn, bij de show van Marko Markovic. 'Massieve en energieke blazers en één drummer uit Servië. Wat een feestje!'

Tineke de Wind is in het Forum intussen vooral onder de indruk van het eerste deel van het optreden van Balkan Taksim. 'Oude Balkanmuziek met een zware beat en elektronisch sausje. De eerste twee nummers zijn supervet! Het hele publiek staat in vervoering te wiegen op de klanken. Jammer dat die betovering zo kort was.'

Evelien Bernabela is er ook bij. 'Nog even de laatste nummers mee pakken ter afsluiting van de geweldige avond.'

Balkan Taksim op het podium (Foto: Evelien Bernabela)



