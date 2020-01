Warming-up: FC Twente - FC Groningen

We mogen weer, eindelijk. De voor je gevoel altijd veel te lange winterstop zit erop en vanaf nu is elk weekend weer gevuld met voetbal. Gevuld met FC Groningen, Danny Buijs, frustratie en hopelijk iets meer doelpunten dan er door de Trots van het Noorden in de eerste seizoenshelft werden gemaakt.

De selectie van FC Groningen is, op het vertrek van Charlison Benschop na, intact gebleven. Over twee weken weten we of Buijs de rest van het seizoen verder dezelfde selectie tot zijn beschikking heeft.



De vorm: FC Groningen

De ploeg van Buijs won de laatste wedstrijd voor de winterstop met 2-0 van Emmen. FC Groningen speelde prima, de Drenten kregen weinig kansen en de overwinning was dan ook dik verdiend. FC Groningen vindt zichzelf daardoor terug op de tiende plaats in de eredivisie, met vijfentwintig punten uit achttien wedstrijden. Wil de FC de doelstelling voor dit seizoen, play-off voetbal, bereiken dan moet de ploeg nog wat plekjes op de ranglijst gaan stijgen.



De vorm: FC Twente

De tukkers begonnen uitstekend aan deze competitie en vonden zichzelf lange tijd terug in het linkerrijtje van de eredivisie. Daarna kwam de klad er een beetje in bij FC Twente. De laatste wedstrijd voor de winterstop werd zelfs met 3-0 verloren van de hekkensluiter RKC Waalwijk.

Op tien november vorig jaar won het team van Gonzalo Garcia Garcia voor het laatst een competitiewedstrijd. Dus ook in Enschede zullen ze gebrand zijn op een goed begin van de tweede seizoenshelft. De tukkers staan op dit moment op de twaalfde plaats in de eredivisie met negentien punten uit achttien wedstrijden.



Waar moeten we op letten?

Lukt het FC Groningen om wat meer aanvallend voetbal op de mat te leggen in een uitwedstrijd? Is Daniël van Kaam wederom in staat om de schakel tussen het middenveld en de aanval te zijn? De jonge middenvelder liet tegen FC Emmen zien dat hij tot mooie dingen in staat is, met lef durft te voetballen, maar dat hij ook nog wel eens een foutje maakt. Toch krijgt hij, wat volstrekt logisch is, wederom de kans van Buijs. Zijn basisdebuut smaakt namelijk naar meer.

In het centrum van de verdediging speelt Mike te Wierik niet met Samir Memisevic of Ko Itakura, maar met Mark van Hintum naast zich.



Historie

FC Twente en FC Groningen speelden 38 keer eerder in eredivisieverband tegen elkaar in Enschede. 23 keer won FC Twente, zeven keer won FC Groningen en acht keer eindigde het in een gelijkspel.



FC Groningen Live

FC Groningen - FC Emmen begint om 19.45 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 19.30 uur. Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Martin Drent is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de website en in de app.



Blessures/schorsingen

Gabriel Gudmundsson en Amir Absalem zijn geblesseerd. Samir Memisevic en Ko Itakura zijn nog niet fit en starten daarom op de bank.



Vermoedelijke opstelling FC Groningen

FC Groningen (4-4-2): Padt; Zeefuik, Te Wierik, van Hintum, Warmerdam; Matusiwa, van Kaam, Hrustic, El Hankouri; Sierhuis en Asoro.

