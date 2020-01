Trainer Jan Schulting wil 'fluitend van het Friese naar het Groningse'

Hij is, zo lijkt het althans, al gewend aan zijn rol bij de zaterdag eersteklasser. De oud-trainer van onder meer Veendam en Cambuur moet rust brengen na een roerige periode bij de club. De assistent-trainer en een groot aantal spelers stapten op na een flinke aanvaring met voorzitter Wim Bulten. De preses gaf er zelf ook de brui aan, maar komt inmiddels al weer over de vloer. Want hij blijft als hoofdsponsor verbonden aan de vereniging.

De in Friesland wonende Schulting is de opvolger van hoofdtrainer John de Hoop. Die stond vanwege gezondheidsredenen nauwelijks op het veld. Het bestuur denkt dat zijn afwezigheid deels de aanleiding is dat zowat iedereen op en rond het veld met elkaar botste.



Beeld uit de wedstrijd Pelikaan S (rode shirts) tegen FC Kickers Leer (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)



Lol

'Het gaat mij er met name om de lol erin hebben met elkaar', zegt Schulting. 'Dat gevoel heb ik er wel bij. De spelers zullen elkaar moeten aanspreken op verantwoordelijkheden, ze moeten fitter en scherper worden. En als dat ontstaat, ga ik fluitend van het Friese naar het Groningse.'

Heerenveen

Schulting heeft een contract getekend voor anderhalf seizoen. Daarnaast is hij ook nog werkzaam bij de amateurs van VV Heerenveen. Bij die club gaat hij uren inleveren.

Schulting stond dit seizoen al drie keer langs de lijn bij een wedstrijd van Pelikaan S. Alsof-ie het aan zag komen dat zijn moment zou komen als 'troubleshooter'. Een jaar geleden solliciteerde hij zelfs om hoofdtrainer te worden. De partijen werden het destijds niet eens over de financiële vergoeding.



Als we op een respectvolle manier met elkaar omgaan dan ben ik al een tevreden mens Jan Schulting - trainer Pelikaan S

Ontspannen

In de loop van de jaren is de stijl van coachen anders geworden bij Schulting. In de eerste divisie uitte hij zich fanatiek. Zowel verbaal als non-verbaal. Bij Pelikaan S zit hij ontspannen op de bank te observeren. Hij praat over van alles en nog wat met de rest van de technische staf en de spelers. Hij wil elk detail weten van zijn nieuwe omgeving.

'Als de coach moet ingrijpen dan grijp ik wel in. Maar als de jongens het vanuit zichzelf kunnen organiseren en regelen dan vind ik dat het mooiste gegeven dat er is.'

Ambities

De ambities van de 63-jarige Fries zijn vooral gericht op het groepsproces. Een bepaalde positie op de ranglijst is van ondergeschikt belang.

'Ik moet de mensen meenemen in een bepaald perspectief zodat ze weer vertrouwen krijgen. En dat hoeft heus niet op de Jan Schulting-manier, nee dat gaan we met z'n allen doen. We moeten op dit moment niet ten koste van alles willen promoveren. Als we op een respectvolle manier met elkaar omgaan dan ben ik al een tevreden mens.'

Volgende week is de eerste wedstrijd na de winterstop. Pelikaan S gaat dan op bezoek bij PKC '83. De voorbereiding daarop was in elk geval overtuigend. Kickers Leer werd op een 11-2 nederlaag getrakteerd.

