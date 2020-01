Floor Jansen wint Popprijs 2019

Floor Jansen heeft zaterdagavond de Popprijs 2019 gewonnen. Dat werd zoëven bekendgemaakt in De Oosterpoort in Groningen, op de laatste avond van Eurosonic Noorderslag.

De Popprijs wordt sinds 1986 jaarlijks uitgereikt aan een groep of artiest die het afgelopen jaar volgens de jury de belangrijkste bijdrage aan de Nederlandse popmuziek heeft geleverd.

Metalband Nightwish

Floor Jansen is de zangeres van de Finse symfonische metalband Nightwish. Ze raakte afgelopen jaar bij het Nederlandse publiek vooral bekend dankzij haar optreden in het televisieprogramma De Beste Zangers, waarin ze een duet zong met operazanger Henk Poort.

Floor Jansen zelf was één van de weinigen die al voor vanavond op de hoogte was van het feit dat ze de prijs zou krijgen. 'Ik voel me verschrikkelijk vereerd', zo reageerde ze video vanuit Zweden, waar ze tegenwoordig woont.

Opvolger Ronnie Flex

Floor Jansen is de opvolger van Ronnie Flex, die de prijs vorig jaar in ontvangst mocht nemen. Voor deze rapper was het trouwens al z'n tweede Popprijs: als onderdeel van het collectief New Wave won hij de award ook al in 2016.

Voor Ronnie Flex was het Kensington die met de hoogste eer ging strijken. Andere gerenommeerde winnaars waren onder meer Herman Brood, Marco Borsato, Anouk, Armin van Buuren, Kyteman, The Common Linnets en dj Martin Garrix. Mathilde Santing won de Popprijs in 1986 als eerste.

