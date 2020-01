Groningen en Twente komen niet tot scoren na zeer matige vertoning

Sierhuis kreeg een pass van de Australiër en leek over zijn eigen benen te struikelen na een duel met Troupée. Scheidsrechter Higler wees naar de stip. Hij had contact met de VAR, maar deze riep hem niet terug.

Slecht duel

Hrustic zette zich vervolgens achter de bal en schoot slecht via de buitenkant van de paal naast. Dit was één van de spaarzame hoogtepunten in een draak van een wedstrijd. Verder waren er nauwelijks kansen te noteren.

Tiende

Padt redde in de eerste helft op een inzet van Aitor, Lundqvist schoot in de draai over namens FC Groningen. Verder viel er bar weinig te genieten in Enschede. FC Groningen blijft tiende in de Eredivisie met 26 punten uit 19 duels. Volgende week zondag 26 januari speelt de ploeg van coach Danny Buijs thuis Ajax. Aanvang 14.30 uur.

