Buijs: 'Typerend voor dit duel dat we de penalty zo inschieten'

FC Groningen-coach Danny Buijs was realistsich na de 0-0 tegen FC Twente. 'We zijn totaal niet tot kansen gekomen.'

In een wedstrijd die heel snel vergeten kan worden zag Buijs wel dat het verdedigend opnieuw goed stond. 'We kenden een hele rommelige aanloop na dit duel toe,' vertelt Buijs. 'Itakura en Memisevic konden niet spelen, Sierhuis heeft maar één helft meegedaan in een oefenwedstrijd.'

Typerend

'We weten op eigen helft de vrije man te vinden, maar komen vervolgens niet tot kansen. Dan krijg je een penalty en is het wel typerend dat Hrustic die bal zo inschiet. Hij heeft zo'n goed linkerbeen, maar wacht denk ik wat lang op wat de keeper doet. Hij neemt wel de verantwoordelijkheid. Dan kan dit ook gebeuren. We weten waar we aan moeten werken, dat is vanavond nog maar eens een keer duidelijk geworden.'

Slordig

Spits van FC Groningen Kaj Sierhuis had gezien dat zijn ploeg veel te slordig was op de helft van FC Twente. 'We hebben er veel aan gewerkt op trainingskamp, maar het komt er nog niet uit. Dat is teleurstellend.'

Penalty?

De enige opgelegde kans was de penalty die Sierhuis afdwong. 'Je kan het duel van beide kant belichten. Als de scheidrechter naar de stip wijst en de VAR hem niet terugdraait dan zegt dat volgens mij meer dan genoeg.

Pijnlijke bal Te Wierik

Meest besproken moment van Mike te Wierik was de bal waarmee hij Zeefuik in zijn edele delen schoot. 'Het was een goede kaats haha,' aldus Te Wierik. 'Een pijnlijk moment voor hem.' Over de wedstrijd. 'We hebben veel te veel ballen verloren, kwamen niet tot kansen en waren ontzettend slordig op de helft van de tegenstander.'