Koenis: 'Hartstikke leuk om zo te scoren'

Donar won zaterdagavond met 83-72 van Apollo, maar na afloop had iedereen het alleen over twee scores. De buzzer-beaters van Jason Dourisseau en vooral die Thomas Koenis.

Koenis blokte vlak voor het einde van het derde kwart een bal en gooide vanaf de eigen bucket raak hetgeen resulteerde in een staande ovatie van het uitzinnige publiek. 'Dat is natuurlijk harstikke leuk,' lacht Koenis. 'Je ziet die bal gaan, hij komt in de juiste baan en je denkt die kan erin gaan. Dat het dan lukt is geweldig.'

Buzzer-beater

Ook Jason Dourisseau scoorde van heel ver af. De Amerikaan wierp vlak voor het einde van het derde kwart een buzzer-beater naar de basket die er ook nog eens ringloos inging. 'Ik had nog drie seconden, maakte een dribbel en schoot.'

Mooier

Dourisseau vond de score van Koenis mooier. 'Die was echt ver, bijna net zover als wat ik eens gepresteerd heb. Deze twee scores waren de enige echt goede acties in de wedstrijd. Woensdag moet het beter, dat weten we allemaal.'

Op bezoek

Oud-Donar speler Ross Bekkering was op bezoek in MartiniPlaza en werd op zijn wenken bediend. 'Geweldig, die score's. Ik denk dat die van Thomas Koenis de mooiste is die ik hier ooit heb gezien.'

Drie tegen drie

Bekkering gaat proberen de Olympische Spelen te halen. 'Ik heb de kans nu, in het drie tegen drie format. We gaan ons best doen. Er zijn toernooien in maart en april, ik denk dat we een goede kans hebben. Ik ga mijn best doen,' besluit Bekkering.