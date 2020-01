Vermist meisje (15) uit Grootegast is weer terecht

Het 15-jarige meisje uit Grootegast dat sinds woensdag vermist was, is terecht. Ze zat in Amsterdam, meldt de politie.

'We zijn met haar in gesprek', aldus de politie. Het meisje liep in het verleden al vaker weg.

Zaterdag maakte de politie bekend dat ze mogelijk het slachtoffer is van ontvoering. In de vroege woensdagochtend werd er ingebroken in de woning van de familie van het meisje in Grootegast. Daarbij werd de auto van haar ouders weggenomen. Die auto werd de afgelopen dagen meerdere keren elders in het land gezien.



Dit bericht wordt aangevuld

