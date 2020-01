ESNS-nieuwelingen doen verslag: 'Beter dan dit wordt het niet'

De namen van deze RTV Noord-newbies: Evelien Bernabela (41), Theo van Wageningen (54), Tineke de Wind (53) en Theo van der Laan (60).

'De meest pure bezetting'

WIES is de winnaar van de 3FM Talent Award en de show die de band zaterdagavond rond 20:30 uur in de Entreehal geeft, kan Theo van Wageningen wel bekoren. 'Dit is toch de meest pure bezetting: met z'n drieën op drums, bas, gitaar en zang.'

WIES (Foto: Evelien Bernabela]



'Liefdesverdriet zorgt toch voor de beste nummers', zegt Evelien Bernabela erover. En Tineke de Wind: 'Eigenzinnige muziek en Nederlandse teksten. De zangeres steelt de show met haar mooie stem en rockt er lekker op los.'

'Superleuk'

Een half uurtje later staat Theo van der Laan bij Blanks in de foyer van de Grote Zaal. 'De dames hebben een half uur gewacht voor het podium. Nu gaan ze uit hun dak. Lieflijk gezongen popliedjes. Totaal onbekend voor mij maar desondanks één miljoen followers.'

'Superleuk om dit mee te maken', zegt Tineke de Wind. Dat vindt Evelien Bernabela ook: 'De sfeer is fantastisch! Mega enthousiast publiek. Geniet er volop van!'

Popprijs

Evelien Bernabela is erbij als om 23:15 uur in de Grote Zaal in de Oosterpoort de winnaar van de Popprijs bekend wordt: zangeres Floor Jansen. 'Jammer dat ze er niet is. Ik ken haar niet maar twintig jaar in de muziek is een hele lange tijd. Dus mooie tijd voor een prijs.'

Een videoboodschap van Floor Jansen (Foto: Evelien Bernabela]



Tineke de Wind baalt ervan dat de in Zweden wonende winnares er niet is: 'Dit is heel jammer: kom ik hier een keer en sta ik helemaal vooraan, is de winnares er niet.'

Fanatiek publiek

Diep in de nacht, om 02:50 uur, staat Snelle met band in de Kleine Zaal. 'Geweldig hoe fanatiek het publiek nog mee doet zo laat op de avond! Al was ik wel blij dat ik daar niet tussen stond, maar zo te zien doen er alleen mensen mee die dat willen', zegt Evelien Bernabela.

De show van Snelle (Video: Evelien Bernabela)



'Niet mijn ding'

Kort voor middernacht staat Merol op het podium. Voor Theo van der Laan hoeft het niet. 'Ik hield het nog geen nummer uit. Suikerzoet gefluister met een vlot beatje er onder. Niet mijn ding.'

'De stem is te zacht voor de beat', vindt Evelien Bernabela. 'Maar ik sta vooraan. Iedereen om mij heen is de minimaal de helft jonger dan ik en zingt mee.'

'Lekkere jazz'

Theo van Wageningen gaat na middernacht uit zijn dak bij Son Swagga, dat op het podium van CBK staat. 'Lekkere jazz met een fantastische bezetting met lekker veel blazers, een groovy bas en een funky drummer. Beter dan dit wordt het niet.'

Son Swagga op het podium (Foto: Theo van Wageningen)



'Groot feest'

Thuis maakt Tineke de Wind de balans op. 'Wat een happening! Noorderslag was één groot feest met alleen maar Nederlandse bandjes, rappers, zangers en zangeressen. Wat een talent in ons eigen land. De Oosterpoort stond op zijn kop mede dankzij het geweldige publiek.'

'Noorderslag was een daverend feest dat nergens in kakte', vindt Evelien Bernabela. 'Publiek was fantastisch, personeel bleef tot op het einde joviaal. Zelf de toiletten waren nog schoon. Nord Sea Jazz eat your heart out!'



