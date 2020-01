Ellenlange rijen zijn verdwenen uit het straatbeeld door onlineverkoop

Mensen in de rij bij Plato in Stad (Foto: Niels Cornelis Meijer (archief))

Urenlang in de rij staan voor concerttickets, of bij sigarenwinkel Homan in Stad kaartjes voor FC Groningen halen: door onlineverkoop zijn deze taferelen bijna helemaal uit het straatbeeld verdwenen.

Is het fenomeen 'in de rij staan' voor kaartjes voorgoed verleden tijd?

Beloning weg

De kaartverkoop voor de Groningse editie van het International Film Festival Rotterdam (IFFR), van 22 januari tot 2 februari, gaat aanstaande woensdag van start. Voor het eerst begint de kaartenverkoop online op hetzelfde tijdstip als de kassaverkoop.

Voorgaande jaren begon de onlineverkoop een uur later dan de verkoop aan de kassa.

'We hebben deze keuze nu gemaakt omdat heel veel mensen hun kaartjes tegenwoordig online kopen', zegt Henk Klein Wassink, programmeur van het IFFR in Groningen.

Dat valt niet bij iedereen in goede aarde:



Klein Wassink is het niet met het commentaar eens: 'De sfeer van het festival is niet afhankelijk van de fysieke kaartenverkoop. Het festival duurt vijf dagen en wordt volgens mij één groot feest.'

Ook bij andere instanties wordt de kassaverkoop minder, of is 'de rij' zelfs al verdwenen.

Er stonden soms wel zo'n tweehonderd mensen voor de deur Michel Weber - medewerker Plato

'Digitaal volwassener'

Edwin Froma, marketingmanager van FC Groningen, merkt dat de onlineverkoop 'enorme stappen' heeft gemaakt. 'Vroeger was je vele avonden in de week druk met de voorbereidingen, nu is het stukken efficiënter geworden. Ik denk wel dat wij digitaal volwassener zijn geworden.'

Bij platenwinkel Plato stond mensen vroeger geregeld in de rij voor concertkaarten. 'Er stonden soms wel zo'n tweehonderd mensen voor de deur, dan lieten we vier per keer binnen', vertelt Michel Weber van Plato. 'Sinds drie jaar verkopen we helaas geen kaarten meer aan de kassa, dat gaat nu allemaal online.'

Bij Plato kon je voor concerten in binnen- en buitenland kaarten kopen. 'Oasis bijvoorbeeld. U2 was ook erg druk. Toen in 1999 de kaartverkoop voor de Rolling Stones begon stond de hele Ebbingestraat vol. Het verkeer kon er niet meer langs.'

'Dou mie ook mor eem vair'

RTV Noord-verslaggever Derk Bosscher deed hier destijds verslag van. 'Het was een hele leuke sfeer voor de deur. Echte Stones-fans met koffie en slaapzakken', vertelt hij. 'Er werd ook veel over gesproken dat Pé en Rinus via een lobby probeerden om in het voorprogramma te komen.'

Lachend vertelt hij verder. 'Ik ging als verslaggever in de stroom mee naar binnen. Ik heb toen wel een beetje misbruik gemaakt van mijn functie als verslaggever. Toen ik vlak bij de balie stond te interviewen zei ik terloops 'Dou mie ook mor eem vair'. Dat lukte, wel betaald natuurlijk.'



Doel veranderd

Edwin Froma van FC Groningen: 'Als je eenmaal bestelt, zit je er aan vast. Dus als er iets tussenkomt dan heb je al wel betaald. Voor de koper is dat een nadeel, maar voor ons als club natuurlijk niet.'

Waarschijnlijk blijft er altijd een kleine groep mensen die liever een kaartje aan de kassa koopt. Froma: 'Het is voor sommige mensen goud waard, dat gesprekje bij de kassa. In de rij staan doe je dan ook voor het sociale contact, niet alleen om het kaartje.'

Lees ook:

- 2 juni 1999. The Rolling Stones in Stad: Trots onder de aperots