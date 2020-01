Door de mand: Kees Vlietstra heeft de boudel in de toeze

'Nog nooit vertoond. Wedstrijd Donar-Feyenoord gestaakt omdat de techniek maar in de toeze blijft...' Aldus Dick Heuvelman op Twitter afgelopen dinsdag. Het sportgeweten van Groningen kwam met de uitdrukking 'in de toeze'. Heerlijk.

Dick deed verslag van de bekerwedstrijd Donar-Feyenoord. Scorebord en schotklok werkten vanaf het begin van de wedstrijd al niet zo lekker samen. Na het eerste kwart gaven ze de pijp definitief aan Maarten.

Een reserve set, de basketballers spraken over een backup, was niet voorhanden, waardoor de wedstrijd definitief werd gestaakt en Dick kon twitteren dat de 'techniek in de toeze blijft' (en dat het tijd wordt voor een échte Topsporthal in Stad).

In de toeze. Deed me weer denken aan mijn collega bij het KNKV, oud-voetbalscheidsrechter Mario van der Ende. Mario begeleidt nu korfbalscheidsrechters, maar mag nog steeds graag vertellen uit zijn oude doos. Zijn hoogtepunt wat 'in de toeze' betreft was de wedstrijd Real Madrid - Borussia Dortmund, op 1 april 1998.

Mario: 'Fanatieke aanhangers van Madrid hingen in de hekken, maar één hek zat vast aan het doel. De palen konden al dat gewicht op een gegeven moment niet meer aan en braken. We stonden te tossen met de aanvoerders en hoorden plots een enorme knal, ik zag dat de doelpaal 12 centimeter boven de grond kapot was getrokken. Het was als een luciferhoutje omgeknakt.'

' =Er moest een nieuw doel komen. Omdat deze niet voorradig was, werd er met man en macht gezocht naar een vervanger. Op 8 kilometer afstand hebben ze een doel dwars door het centrum van Madrid gehaald. Dat werd zo een beetje de voorloper van het huidige The Passion, want in plaats van het kruis werd het doel teruggebracht. Geintje heeft anderhalf uur geduurd.'

Was natuurlijk voor Donar ook dé oplossing geweest. Backup halen uit Sporthal Vinkhuizen. In drie auto's heb je die rommel, schotklokken en scorebordjes, zo over. Coach Erik Braal voorop, hij heeft de dikste auto. Heb het van de week even gemeten over de ringweg, binnen het kwartier ben je terug. Plaza-Vinkhuizen. Zeker in die dikke bak van Braal. Gemiste kans. In de toeze.

Ander opmerkelijk sportnieuws. FC Groningen directeur Wouter Gudde sprak op de nieuwjaarsreceptie van zijn club de wensen uit voor de komende tien jaar. Tien jaar, dat is nogal wat in de opportunistische voetbalwereld. Gudde wil gedegen op zoek naar de voetbalidentiteit van de FC én hij wil attractief voetbal bieden.

Ook kwam Gudde met een winstwaarschuwing. Of eigenlijk een verlieswaarschuwing. Sponsoren lopen namelijk massaal weg. Nou kan het één, attractief voetbal, niet zonder het ander, geld uit sponsorinkomsten. Want om goed te voetballen heb je goede voetballers nodig en die kosten doekoe. Doekoe wat er niet (meer) is. Toezeboudel al met al.

Maar goed, laten we meneer Gudde even helpen. Hij wil namelijk op zoek door middel van panelbijeenkomsten, overlegorganen en inspraakrondes naar de 'voetbalidentiteit' van de FC. Niet nodig, kost alleen maar tijd en geld, wat er niet is. De voetbalidentiteit is al vanaf 1971: 'Met het mes dwars in de bek naar voren.' Heb je geen overleg voor nodig.

Ander punt, attractief voetbal. Tja, dat wil RKC ook. En Willem II. En dan heb je toch echt betere spelers nodig dan de anderen. Dus, of Henk Veldmate terughalen als masterscout of sponsoren binnen trekken en binnen houden, ze leeg kloppen zodat met die sponsorinkomsten de nieuwe Suarez kan worden gekocht.

Gudde verwoordde het iets anders: 'We gaan proberen sponsors te boeien, te binden en te behouden.' Is nog niet zo makkelijk, dat hele sponsorronselen. Moet beetje met beleid, charme en een goed glas bier. En bluf. Benieuwd of Gudde dat kan.

Verwacht niet dat hij het alleen maar op de bluf gooit zoals ooit een gewaardeerd korfbalvoorzitter uit Zuid-West Drenthe deed. Henk Pouwels was voorzitter van korfbalvereniging KIA in Koekange. KIA (Korfbal Is Aangenaam, jaja) speelde al jaren gezellig mee in de onderste regionen van het breedtekorfbal. Voorzitter Henk ging op sponsorjacht. Shirtsponsor. Bovenaan beginnen. Hij belde de directeur van KIA Cars in Zuid Korea. Mister Han-Woo Park.

'Hé mister, ik ben veurzitter van KIA Koekangé. Ie binnen ook n soort van veurzitter. Ook van KIA. Wat dachten ie ervan. Ie met oe KIA op de borst van mien KIA. Wie n bulte geld, wie kampioen en op naar Ahoy? Wat dachten ie ervan mister?' Mister Han-Woo Park had opgelegd. Touzeboudel.

Beste Wouter, heel veel succes met de sponsorjacht. Doe het met de voetbalidentiteit van de FC. Met het mes dwars in de bek naar voren.