Lopend Vuur: Stop met het verkopen van plastic tasjes

China, wereldwijd de grootste producent van plastic maar tot dusver slecht in het recyclen ervan, heeft plastic de oorlog verklaard.

De overheid presenteerde gisteren een stappenplan dat de gigantische afvalberg van kunststof binnen vijf jaar drastisch moet verminderen.

Plastic grotendeels verboden

Om dat te bereiken wordt onder meer het gebruik van plastic zakjes door supermarkten en andere winkels in grote steden dit jaar al verboden. Ook het plastic rietje zal snel verleden tijd zijn. Pakketdiensten in Peking, Shanghai en de economische snelgroeiende provincies mogen eind dat jaar nog slechts kartonnen dozen gebruiken.

Behalve verpakkingsmateriaal en folie worden ook plastic voorwerpen voor eenmalig gebruik in de ban gedaan. Zo mogen hotels voor hun gasten niet langer tandenborstels en kammetjes klaarleggen, eetgelegenheden moeten afzien van wegwerpbestek en plastic bordjes.

Wat te doen?

De wereldwijde afvalberg groeit jaarlijks. Vooral plastic is daarbij een probleem. Als het in de natuur wordt weggegooid, dan vergaat het nauwelijks.

Moeten we niet wat gaan doen met z'n allen? In Nederland krijg je in winkels geen plastic tasjes meer. Daar moet je sinds enige tijd een klein bedrag voor betalen. Voor de rest wordt er nog heel veel plastic als verpakkingsmateriaal gebruikt.

