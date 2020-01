Droom spat uiteen voor vader en zoon bij tafeltenniskampioenschap

Gert, 55 jaar, staat bovenaan op de plaatsingslijst van de D-categorie bij het toernooi in de Boshal in Loppersum. Zoon Maurice een plek daaronder. 'Maurice kent mijn spel van haver tot gort. Ik ben voor hem eigenlijk een open boek. Hij heeft een goede backhand. Die heb ik helemaal niet.' zegt Gert tussen de partijen door. 'Ga je nu de underdog spelen?' vraagt Maurice zich af.

In de groepsfase komt er al een kink in de kabel. Maurice verliest een wedstrijd, maar eindigt op het nippertje nog wel als eerste in zijn poule.

Clash niet gehaald

Gert wordt tweede in zijn groep met één verliespartij. Het hoogst haalbare is dan een clash tussen beide in de halve finale. De latere kampioen Eelke Kramer uit Groningen steekt daar een stokje voor. De speler van studentenvereniging Idefix klopt pa Storteboom in de kwartfinale. Vervolgens moet Maurice er in de halve finale aan geloven.

Schandalig

'Ik ben weliswaar als eerste geplaatst, maar het ligt heel dicht bij elkaar', zegt topfavoriet Gert vlak na zijn uitschakeling. 'Ik zet nu mijn geld op Maurice.' Maar de aanmoedigingen voor zijn zoon helpen niet.

'Schandalig noem ik het. Dit was veruit mijn slechtste pot vandaag. Ik kwam er niet meer in nadat ik bijna drie uur heb stilgezeten', verklaart de 18-jarige.

We pakken de draad snel weer op Gert - tafeltennisser

Terug naar teamgenoten

Thuis in Harkstede zal de gemiste kans op een droomfinale nog wel even nadreunen. 'We gaan zeker evalueren, maar dat duurt niet zo lang hoor. We gaan ons nu richten op de competitie die volgende week begint.'

Ook daarin komen vader en zoon elkaar tegen. Niet als tegenstanders, maar als teamgenoten. Ze spelen voor tafeltennisvereniging Argus in de landelijke derde divisie. 'We pakken de draad snel weer op', besluit Gert.