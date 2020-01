RUG-wetenschapper ten strijde tegen Blue Monday: 'Het is reclame'

'Blue Monday doet het vandaag weer goed in de landelijke kranten. Ook al weten we dik tien jaar dat het nergens op slaat', schrijft de Groningse wetenschapper Casper Albers van de RUG. Hij ergert zich aan de aandacht voor het fenomeen.

Afgelopen week schreef Albers een column in de Volkskrant over het onderwerp, en ook op deze maandag trekt hij ten strijde tegen 'Blue Monday' op Twitter.

Formule van kerst, motivatie en salaris

Het begrip Blue Monday werd in 2005 in de wereld geholpen door een persbericht van de commerciële Britse televisiezender Sky Travel. Die stelde, aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, dat de derde maandag van het nieuwe jaar de meest deprimerende dag van het jaar is.

Daaraan zou een formule ten grondslag liggen die te maken heeft met het weer, de schulden, het maandelijkse salaris, hoelang goede voornemerns worden volgehouden, de motivatie en hoelang geleden het kerst was.

De formule komt überhaupt niet eens op een dag uit Casper Albers - Wetenschapper RUG

Reclameboodschap als wetenschap

Het is een reclameboodschap opgezet als wetenschap, stelt Albers in de Volkskrant. De reclame moest ervoor zorgen dat mensen ook in de voorzichtige maand januari weer geld uit zouden geven aan reizen, of vakanties boeken.

'De Britse 'wetenschapper' Clive Arnall liet zich, voor een leuke vergoeding, voor het pr-karretje spannen en kwam met de blue-mondayformule. Los van het gebrek aan wetenschappelijke basis komt Arnalls formule überhaupt niet eens op een dag uit. Je hebt geen wiskundeknobbel nodig om te ontdekken dat het onzin is.'

Tien tips om niet van de aarde te vallen

Volgens Albert halen veel krantenartikelen wel aan dat de formule achter blauwe maandag stom is, maar gaan ze vervolgens 'doodleuk door' om erover te berichten. 'We weten wel dat de aarde niet plat is, maar hier zijn 10 tips om toch niet van de rand af te vallen!' Dat zet je ook niet in de krant.'

Los van het fenomeen blue monday, stoort Albers zich eraan hoe kranten met het onderwerp omgaan. Die zetten regelmatig tips op een rij om depressie tegen te gaan, zoals Trouw vandaag.

'De suggestie dat je een depressie kan behandelen door gewoon even een dagje tips van optimisten te volgen, is een ontkenning van de ernst van de ziekte.'

