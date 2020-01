Sebastiaankerk in Bierum is weer zo goed als oud

De Sebastiaankerk in Bierum is weer zo goed als nieuw. Of beter gezegd: zo goed als oud, want de kerk stamt uit de dertiende eeuw.

Restauratie was hard nodig; het gebouw had aardbevingsschade. 'Bovendien is de kerk in 1947 voor het laatst gerestaureerd. Toen was er veel oorlogsschade', zegt bouwkundige Jur Bekooy van Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). 'Maar dat is zeventig jaar geleden en dus zaten schilderingen los en waren ze vervaagd. We hebben alles schoongemaakt en vastgezet; echt een degelijke restauratie.'

Heilige Sebastiaan

Een van de herstelde schilderingen is een afbeelding van de heilige Sebastiaan. 'Zoals veel heiligen werd hij gemarteld', vertelt Bekooy. 'Hij werd doorboord met zijn eigen pijl. Op deze afbeelding staat hij bijna vrolijk met die pijl in zijn hand.'

De heilige Sebastiaan (Foto: Jetta Post/RTV Noord)



Toeristische trekpleister

Groningen heeft relatief veel dertiende-eeuwse kerken. 'Er was toen een bouwexplosie in deze regio. De baksteen was net uitgevonden. Maar deze kerk is compleet met stenen gewelven, hij is nog helemaal zoals hij er toen uitzag.'

Bekooy vindt het daarom een 'toeristische kerk bij uitstek'. 'We hopen dat hier veel recreanten op af komen.

Het Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor in de Sebastiaankerk (Foto: Jetta Post/RTV Noord)



