Kamervragen over fraude bij de RUG

'Hoe is het mogelijk dat 1,2 miljoen euro nooit bij de Rijksuniversiteit Groningen is terechtgekomen?' Op die vraag wil VVD-Kamerlid Dennis Wiersma antwoord hebben van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven.

Wiersma vindt dat er 'altijd adequate controle moet plaatsvinden op de besteding van publieksgeld', schrijft hij verder.

1,2 miljoen euro

Vorige week werd bekend dat de RUG 1,2 miljoen euro aan subsidie is misgelopen, doordat drie medewerkers dit hebben weggesluisd naar een stichting.

De stichting was, buiten medeweten van de universiteit, opgericht om wetenschappelijke activiteiten te ontwikkelen voor een Europees universitair programma. Deze is in het leven geroepen voor studenten die hulp willen bieden in crisisgebieden.

Ontslagen

Nadat de universiteit ontdekte dat er geld was weggesluisd, werden de drie medewerkers geschorst. Vorige week werd één van hen ontslagen.

VVD-Kamerlid Wiersma vindt het opmerkelijk dat er één persoon is ontslagen en de twee andere niet. Ook daar wil hij opheldering over van de minister.

Yantai

Daarnaast haalt hij de kwestie 'Yantai' aan. Het opzetten van een campus in het Chinese Yantai werd stopgezet door de RUG, toen bleek dat er te weinig draagvlak voor was. Naderhand bleek dat er voor de opstartfase een miljoen euro aan belastinggeld was gebruikt, wat niet mocht. Dat geld is teruggeboekt.

Het Kamerlid vraagt zich af in hoeverre beide zaken overeenkomsten hebben en wat de RUG van 'Yantai' geleerd heeft.

