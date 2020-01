Delfzijl opgenomen in Treurgids: 'Drama aan het einde van de wereld'

De gesloopte Vennenflat in Delfzijl is een plek die ter sprake komt in het boek Treurtips (inzet). (Foto: Jeroen Hillenga (Flickr)/Inzet: boekomslag Treurtips)

Het boek, dat maandag uitkwam, is (met enige studentikoze humor) geschreven door journalist Mark van Wonderen.

Sloop en krimp

Delfzijl heeft net als veel andere plaatsen de afgelopen decennia veelvuldig te maken gehad met sloop en krimp. Van Wonderen legt de gevolgen daarvan vast. Zo laat hij foto's zien van een uitgestorven centrum en leegstaande panden aan de Nieuweweg.

'Langs de boorden van de Eems heeft zich één van de grootste stedenbouwkundige drama's van ons land voltrokken', schrijft Van Wonderen in het boek. 'En hoe verschrikkelijk dat ook moge zijn voor de stad zelf, voor de treurtripper is Delfzijl daardoor een topbestemming geworden.'

Toen Van Wonderen op Twitter onder zijn pseudoniem Joachim Scheurbuijck aangaf dat hij nog op zoek was naar treurtips, werd hij overladen met talloze voorbeelden uit het hele land:



Sodom

Ook de Eemshaven en Winschoten staan vermeld in het boek, want 'als je toch helemaal naar Delfzijl bent afgereisd, moet je daar ook even naartoe'. Sodom wordt beschreven als 'het heerlijke lege niets', waar leegstaande panden het straatbeeld bepalen.

'Locatiescouts voor films of series over de Apocalyps doen er dan ook goed aan om eens rond te kijken in de Torenstraat, Blijhamsterstraat en met name de Vissersdijk', schrijft Van Wonderen.

'De dichtgetimmerde panden waar dubieuze types rondhangen, geven de straten die lekkere dystropische sfeer die het zo goed doet op het witte doek.'

Tegenhanger

De gids is niet bedoeld om dorpen en steden in een kwaad daglicht te stellen. Het is bedoeld als tegenhanger van de bekende reisgidsen die de Keukenhof, de Amsterdamse grachten en de Rotterdamse markthal aanprijzen:

'In Nederland is elke centimeter bijna vastgelegd in bestemmingsplannen. Dan zou je verwachten dat er geen verpaupering mogelijk is. Ik wil hiermee laten zien dat het wel degelijk gebeurt en dat je daar ook wat mee kan', vertelt de schrijver.

Goede hoop

Bovendien, zo meent hij, is er goede hoop voor Delfzijl. 'Je ziet de laatste jaren dat ze anders zijn gaan denken daar. Ooit werd er geanticipeerd op grote groei en industrie. Daar zijn toen heel veel huizen en winkels voor gebouwd, maar het is nooit zo groot geworden. Nu denken ze kleiner en dat is een goede ontwikkeling.'