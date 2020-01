Schutter Paterswolde verdacht van poging tot doodslag

De straat was deels afgezet in de uren na de schietpartij (Foto: ProNews)

De 27-jarige man die begin januari werd opgepakt in Paterswolde omdat hij had geschoten op politieagenten, wordt verdacht van poging tot doodslag op die agenten.

Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). Ook verdenkt het OM hem van verboden wapenbezit.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft het voorarrest van de schutter met drie maanden verlengd. Naar verwachting is in april de eerste openbare zitting, meldt RTV Drenthe.

Schieten vanuit steeg

Politieagenten kwamen in de nacht van 2 op 3 januari naar een huis aan de Hayo Hindriksweg in Paterswolde vanwege een melding over huiselijk geweld. Plotseling begon de man vanuit een steeg op de agenten te schieten. Die hebben ook terug geschoten. Er raakte niemand gewond.

De schutter kon even later in een voortuin worden opgepakt. Ook het wapen werd gevonden. De advocaat die de man bijstaat, wil nog niks over de zaak kwijt.

Drugspand

In het huis, waarvan nog niet duidelijk is of de man er zelf ook woonde, vond de politie daarna nog meer wapens, drugs en spullen om drugs mee te maken. De gemeente Tynaarlo ziet de woning als drugspand en bepaalde op 6 januari dat het voor een half jaar op slot gaat.

De vrouw die in het huis was, werd aanvankelijk ook aangehouden. Zij is in het weekend erna vrijgelaten. Of zij op dit moment nog ergens van wordt verdacht, is niet bekend.

Lees ook:

- Verdachte schietpartij Paterswolde zit langer vast; huis wordt dichtgetimmerd

- Buurt geschrokken na schietpartij Paterswolde: 'Er lagen kogels naast mijn auto'

- Man (27) schiet op politie in Paterswolde