Aanslagen voorlopig niet online in te zien bij Noordelijk Belastingkantoor

Want dat is sinds vrijdag niet mogelijk. Dat heeft te maken met het veiligheidslek in Citrix, een systeem dat overheden en andere instanties in staat stelt om digitaal met de buitenwereld te communiceren.

'Op dit moment niet bekend'

Tientallen instellingen hebben hun Citrix-servers (gedeeltelijk) uitgeschakeld nadat het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) had gewaarschuwd voor een ernstig veiligheidslek. De meeste Groningse instanties, die door RTV Noord zijn bevraagd over de gevolgen, meldden maandag dat het probleem op korte termijn is of wordt verholpen.

Wanneer je weer kunt inloggen bij het Noordelijk Belastingkantoor? 'Dat is op dit moment niet bekend', zegt woordvoerder Linda van Leeuwen. 'Ons systeem draait op de gemeente Groningen. Wij zijn wat dat betreft van hen afhankelijk.'

Gilbert Sewnandan, woordvoerder van de gemeente Groningen, moet het antwoord op bovengestelde vraag ook schuldig blijven. 'Wat de gevolgen van onze maatregelen voor de dienstverlening van het Noordelijk Belastingkantoor zijn, weet ik niet. Daarvoor moet je bij hun woordvoerder zijn.'

Terug naar Van Leeuwen. Wat moeten mensen doen als ze de komende tijd hun lokale belastingaanslag(-en) willen inzien? 'Dan kunnen ze ons bellen', luidt het antwoord.

Het Noordelijk Belastingkantoor

Het Noordelijk Belastingkantoor

Het Noordelijk Belastingkantoor int namens de deelnemende gemeenten en waterschappen in Noord-Nederland alle lokale belastingen, zoals de ozb-belasting en de waterschapsbelasting. De deelnemende gemeenten zijn Groningen, Delfzijl, Appingedam en Loppersum. De drie waterschappen zijn Noorderzijlvest, Hunze en Aa's en Wetterskip Fryslân. 'Het is heel vervelend dat dit juist gebeurt in een periode dat ook de belastinaanslagen en heffingen worden verstuurd. Het besluit om de servers stil te leggen hebben we genomen omdat het echt niet anders kan. Veiligheid staat bij ons voorop', laat woordvoerder Corien Koetsier namens de gemeente Groningen weten. Het Noordelijk Belastingkantoor kwam vorig jaar onder vuur te liggen door gebrekkig functioneren, veroorzaakt door (andere) problemen met de ict. Deze problemen resulteerden in een tekort van drie miljoen euro op de begroting van 2019.

