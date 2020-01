'Kijk eerst eens hoe de basisbaan het in Groningen doet'

Vorige week pleitte de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) voor de invoering van de basisbaan. De gemeente Groningen start op 1 maart al met een proef, en is enthousiast dat het nu landelijk wordt bepleit.

De speciale banen moeten ingevuld worden door mensen die in de bijstand zitten en geen uitzicht hebben op regulier werk.

Weerbarstig

Polstra bepleit enige terughoudendheid. Hij is als lector arbeidsparticipatie betrokken bij het onderzoek naar de invoering van de basisbaan en heeft ook geregeld contact met de gemeente Groningen.

'Je ziet het vaker gebeuren: er wordt iets bedacht wat op papier heel mooi lijkt, maar de praktijk blijkt wel eens weerbarstig. Laten we eerst eens kijken hoe het in Groningen uitpakt, voordat we het direct overal uitrollen', is zijn boodschap.

Melkert-banen

Hij verwijst ook naar eerdere projecten, zoals bijvoorbeeld de Melkert-banen. 'Daarbij werden de verkeerde mensen in het project gelaten. En viel de bekostiging hoger uit. Dus je moet eerst goed kijken hoe en of iets werkt, voordat je het overal inzet.'

Ook in andere sectoren ziet Polstra het gevaar van overhaast beleid maken. 'Op een gegeven moment waren een paar gemeenten succesvol met het inzetten van een sociaal team. Dat werd toen ook breed opgepakt, maar je ziet dat een aantal gemeenten daar nu weer op terugkomt.'

Geen doorstroming

De gemeente Groningen start dus op 1 maart met een proef. De bedoeling is dat ongeveer vijftig mensen na de zomer aan het werk zijn. Wethouder Carine Bloemhoff liet vorige week weten dat de basisbaan echt bedoeld is om mensen aan de slag te krijgen, maar dat er geen 'doorstroomplicht' aan vastzit.

'Je zag in het verleden weleens dat het de bedoeling was dat deelnemers aan dit soort projecten uiteindelijk een reguliere baan moesten overhouden. Die verplichting werkte verlammend. Dat hebben we nu dan ook niet. Het is echt alleen bedoeld om mensen te helpen weer nuttig bezig te zijn.'

