Beijum in het theater: 'Het is een wijk waar veel vooroordelen over bestaan'

Bij de derde editie van het theaterproject 'De Wijk De Wereld' is het deze keer de beurt aan de Stad-Groninger wijk Beijum. Woensdag is de aftrap.

Tijdens dit project maken wijkbewoners een voorstelling met hulp van kunstenaars. De voorstelling wordt uiteindelijk opgevoerd in de Stadsschouwburg. Doel van 'De Wijk De Wereld' is om wijkbewoners kennis met elkaar te laten maken.

Opbouw van de wijk

'In Beijum is dat, in tegenstelling tot de vorige wijken waar we waren, misschien nog wel meer een ding. Mensen kennen elkaar hier minder goed, ook vanwege de opbouw van de wijk', vertelt artistiek leider Karin Noeken.

De eerste editie maakte ze in Selwerd en Paddepoel; afgelopen jaar streek ze neer in de Korrewegwijk en De Hoogte.

Vooroordelen

Zelf was Noeken aangenaam verrast door Beijum. 'Het is er heel groen en je hebt er veel speelveldjes. Dat had ik niet verwacht.'

'Het is een wijk waar veel vooroordelen over bestaan', merkt de theatermaakster. 'Wanneer ik mensen spreek en ze vertellen dat ze in Beijum wonen, leggen ze direct uit waarom. Ze hebben het gevoel dat ze zich moeten verdedigen, omdat ze zelf juist trots zijn op hun wijk. Best gek eigenlijk.'

Juni

Woensdagavond is de aftrap van het project in wijkcentrum het Trefpunt. De maanden erna staan in het teken van bedenken en repeteren. De opvoering in de Stadsschouwburg volgt in juni.

