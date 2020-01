Assen wacht op groen licht voor aanleg doorfietsroute naar Stad

Dit is een gevolg van het feit dat de gemeente Assen onder preventief financieel toezicht staat, weet RTV Drenthe. Hierover is de raad per brief over geïnformeerd door het college van B en W.

'Besluiten die financiële gevolgen hebben of kunnen hebben, moeten wij voordat we verplichtingen aangaan, ter goedkeuring aan de provincie voorleggen. Het gaat dan om bijvoorbeeld het vrijgeven van kredieten of nieuw beleid met bijbehorend budget en waarvoor de begroting gewijzigd moet worden', aldus het college.

De provincie besloot Assen vorige maand financieel onder toezicht te stellen omdat de gemeentelijke begroting voor dit jaar en de komende jaren niet op orde was. Assen haalde voor nood 8,5 miljoen uit de reserve om een financieel gat van 11 miljoen euro te dichten. Tot die tijd moet de gemeente voor grote uitgaven naar Gedeputeerde Staten voor goedkeuring.

Vorige week gaf een raadsmeerderheid groen licht voor de aanleg van de snelle doorfietsroute over Asser grondgebied. Dit traject over 4 kilometer kost 7,7 miljoen, waarvan de gemeente zelf bijna drie miljoen euro ophoest. De provincie betaalt de andere 4,8 miljoen euro. Toch moet Gedeputeerde Staten eerst groen licht geven voor deze uitgave.

De fietssnelweg, die vorig jaar de naam Groene As kreeg, is vooral bedoeld voor fietsende forenzen tussen Groningen en Assen. In Groningen moet alleen het laatste stuk fietspad naar Hoofdstation Groningen nog voltooid worden. Het deel van het fietspad in de gemeente Tynaarlo is ook al in een vergevorderd stadium. De lengte van het fietspad is in totaal dertig kilometer.

