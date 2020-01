Lopend Vuur: Delfzijl, lekker leven aan zee

Voor treurtrippers is Delfzijl een topbestemming (Foto: Piroschka van de Wouw/ANP)

Leegstand en krimp. Delfzijl is één van de treurigste plekken van Nederland. Althans, volgens Mark van Wonderen.

Hij schreef het boek 'Treurtrips', een gids langs plekken vol treurigheid en droefenis.

Stedenbouwkundig drama

Delfzijl heeft net als veel andere plaatsen de afgelopen decennia veelvuldig te maken gehad met sloop en krimp. Van Wonderen legt de gevolgen daarvan vast. Zo laat hij foto's zien van een uitgestorven centrum en leegstaande panden aan de Nieuweweg.

Voor de treurtripper is Delfzijl een topbestemming geworden Mark van Wonderen-auteur 'Treurtrips'

'Langs de boorden van de Eems heeft zich één van de grootste stedenbouwkundige drama's van ons land voltrokken', schrijft Van Wonderen in het boek. 'En hoe verschrikkelijk dat ook moge zijn voor de stad zelf, voor de treurtripper is Delfzijl daardoor een topbestemming geworden.'

Eemshaven en Winschoten

Ook de Eemshaven en Winschoten staan vermeld in het boek, want 'als je toch helemaal naar Delfzijl bent afgereisd, moet je daar ook even naar toe'. Winschoten wordt beschreven als 'het heerlijke lege niets', waar leegstaande panden het straatbeeld bepalen.

Boek met een knipoog

De gids is niet bedoeld om dorpen en steden in een kwaad daglicht te stellen. Ze is bedoeld als tegenhanger van de bekende reisgidsen die de Keukenhof, de Amsterdamse grachten en de Rotterdamse markthal aanprijzen, zo zegt Van Wonderen. Het is een 'boek met een knipoog' geworden.

Hoop

De schrijver denkt wel dat er goede hoop is voor Delfzijl. 'Je ziet de laatste jaren dat ze anders zijn gaan denken daar. Ooit werd er geanticipeerd op grote groei en industrie. Daar zijn toen heel veel huizen en winkels voor gebouwd, maar het is nooit zo groot geworden. Nu denken ze kleiner en dat is een goede ontwikkeling.'

Hoe kijk jij naar Delfzijl?

