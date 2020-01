'Als alle vrouwen een uitstrijkje laten maken, kunnen we baarmoederhalskanker uitroeien'

‘Er zijn onrustige cellen gevonden, een PAP3b, en die cellen blijken weer een CIN3 te zijn’, zei mijn arts aan de andere kant van de lijn. ‘Aha, en nu?’ vroeg ik, waarna ik vervolgde: ‘Ik heb volgende week première van een musical, dus dit komt effe heel slecht uit.’ Dit gesprek had ik een hele tijd geleden met mijn gynaecoloog. Van andere vrouwen hoor ik weleens dat ze zich nooit laten controleren omdat ze het niet prettig vinden om bij de gynaecoloog in zo’n stoel te liggen. Maar geloof me, het is belangrijk om toch te doen. Ja, ook als je halverwege de twintig bent en nee, het is niet leuk. Ik weet wel leukere dingen te verzinnen dan wijdbeens in zo’n stoel te hangen waarna de arts een soms ijskoude eendenbek bij je naar binnen schuift en vervolgens met een gigantische wattenstok in je vagina poert. Maar weet je wat nog minder leuk is? Een verkeerde uitslag. En door mee te doen aan o.a een bevolkingsonderzoek en vijf minuten heel ongemakkelijk in zo’n stoel te gaan liggen, kunnen afwijkende cellen in een heel vroeg stadium worden gevonden én worden verwijderd, zodat je geen, soms levensbedreigende, ziekte krijgt. Het nare van deze ziekte is namelijk dat je het voor- stadium niet altijd opmerkt. Sommigen hebben totaal geen last van kwade cellen en als je er niets aan doet, ontwikkelen ze zich in alle rust tot een ziekte waaraan je kunt overlijden. Vrouwen zullen er toch echt zelf voor moeten zorgen dat we ons geslachtsdeel zo nu en dan laten checken. Dit betekent dat je naar je eigen lijf moet luisteren, dat je meedoet aan bevolkingsonderzoeken en dat je praat over dit soort zaken. Het is bij jou namelijk helemaal niet vreemder of enger dan bij iemand anders.Wij vrouwen kunnen altijd voor alles en iedereen zó goed zorgen: kinderen, partners, werk, familie, vrienden, maar als t om jezelf gaat denk je vaak ‘dat komt wel’, ‘dat gaat wel weer over’ of ‘het zal wel niks zijn’. Nu is dat laatste ook gelukkig vaak zo, maar helaas soms ook niet. Dus: CHECK HET AF EN TOE DAAR BENEDEN. Noem de poes, oftewel het beestje ook maar gewoon bij de naam. VA-GI-NA. Om in de categorie eendenbek te blijven: een prachtig instrument, die vagina. Zorg er maar goed voor💗