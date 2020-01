Hoeveel auto-inbraken zijn er in jouw gemeente?

Nergens anders in Nederland is het aantal auto-inbraken zo sterk toegenomen als in Groningen. In onze provincie werd vorig jaar in 667 auto's ingebroken, 21 procent meer dan het jaar ervoor.

Van die 667 auto's, vonden er 490 auto-inbraken plaats in de gemeente Groningen. Liefst 94 inbraken meer dan het jaar ervoor.

Ook in Midden-Groningen werd er vaker ingebroken: 43 keer in totaal, 23 keer vaker dan in 2018.

Alleen toename in het noorden

De toename van auto-inbraken beperkt zich tot de noordelijke provincies. In Drenthe werden 381 auto's opengebroken (een stijging van 2 procent), in Friesland waren dat er 446 (een stijging van 4 procent). In alle andere provincies nam het aantal inbraken juist af.

Niet in de top 15

Landelijk gezien vond in 2019 liefst 53 procent van de autoinbraken plaats in vijftien steden. In die top 15 komt geen Groningse plaats voor. Sterker nog: op de vijftiende plaats in die lijst staat Nieuwegein. Daar waren 543 auto-inbraken, aanzienlijk meer dan in gemeente Groningen.

De top 3 is klassiek. In Amsterdam waren 6376 autoinbraken, in Utrecht 4858 en in Rotterdam waren er 4330. In totaal werd er in 2019 in Nederland 48.499 keer ingebroken in een auto. In 2018 was dat nog ruim 55.000 keer.

Hoeveel auto-inbraken waren er in jouw gemeente?

Bekijk hier de kaart die is samengesteld door verzekeringssite Independer, op basis van politiecijfers.

