Lijnbus raakt van de weg en hangt boven sloot

Een lijnbus van Qbuzz van Schildwolde naar Groningen is dinsdagmorgen van de weg geraakt. De bus belandde in de berm en hing boven een sloot.

Dat gebeurde rond kwart voor tien. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

'De chauffeur vroeg meteen of iedereen oké was'

Wouter de Vries zat in de bus. 'We reden op de afrit van de A7 richting de Euroborg in Groningen. Ik zag niet zo veel, want ik zat op mijn telefoon te kijken. Maar volgens mij kwam de bus in de berm terecht en verloor de chauffeur de macht over het stuur. Hij knalde tegen een sloot aan. Het was een behoorlijke klap.'

Volgens Wouter is niemand in de bus echt gewond geraakt. 'De chauffeur vroeg meteen of iedereen oké was en hij ging bellen. Iedereen was denk ik vooral geschrokken.'

Twee keer in twee dagen

Het is de tweede van de weg geraakte bus in twee dagen. Maandagmorgen reed een lijnbus van Qbuzz in de berm tussen Leens en Wehe-den Hoorn.

Die bus kwam vast te zitten, nadat de chauffeur moest uitwijken voor een tegemoetkomende vrachtwagen. Volgens meerdere inzittenden duurde het ongeveer een half uur voordat er een andere bus kwam. De bus is uiteindelijk met behulp van een takelwagen uit de berm gehaald.

