Streep door fusie tussen PJC en Damacota

Het doel was om vanaf volgend seizoen samen verder te gaan om het dalende ledenaantal een halt toe te roepen. Maandagavond werden de leden gevraagd zich uit te spreken.

PJC tegen

De ledenvergadering van PJC heeft de voorgenomen samenwerking weggestemd. Bij Damacota was de meerderheid voor een fusie.

Het bestuur van Damacota betreurt de uitkomst. 'Dit is een gemiste kans voor het voetbal in Nieuwe Pekela' laat secretaris Bert Groen weten.

Voorzitter Henk de Groot van PJC wist in december al dat de stemming negatief zou uitvallen. Met name het voorstel om op zaterdag in plaats van zondag te voetballen viel verkeerd 'We willen nog steeds fuseren, maar we moeten naar een andere vorm kijken. Het eerste elftal wil op zondag blijven voetballen. Als je voor prestatievoetbal op zaterdag kiest lopen de spelers weg.' laat hij weten. 'Dat is in een later stadium door natuurlijk verloop wellicht wel mogelijk.'

Het terrein van PJC zou de thuisbasis worden voor de fusieclub. Damacota en PJC blijven in gesprek. Waarschijnlijk komt er een nieuwe fusiecommissie. Deze gaat aan de slag om de het voorstel aan te passen.

De jeugdafdelingen van de clubs werken sinds 2000 al samen.

Lees ook:

- Onwaarschijnlijke uitslag: PJC verplettert Borgercompagnie met 40-0 (2017)