Deze dag: onheilspellend nieuws van Henk Kamp

Een keerpunt in de aardbevingsproblematiek. We gaan terug naar deze dag in de geschiedenis, 25 januari 2013, de dag dat minister Henk Kamp bekend maakt dat er bevingen tot 5.0 op de schaal van Richter kunnen voorkomen in onze provincie.

Maximaal 3.9 op de schaal van Richter, zwaarder worden de bevingen niet. Met deze gedachte leven Groningers tot 2013. Tot de toenmalige minister van Economische Zaken Henk Kamp met een brief richting de Tweede Kamer komt. Een update: er wordt rekening gehouden met een beving tussen de 4.0 en de 5.0.

Onrust alom in de provincie bij het horen van dit nieuws. De aardbeving in Huizinge in 2012 dreunt nog na. Ook in de Tweede Kamer valt de boodschap van Kamp niet goed. 'Verontrustend', aldus D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven. De SP noemt het 'asociaal' als Groningers de dupe worden van de gaswinning.

De inkt van de brief van Kamp is amper droog als de grond bij Zandeweer tot twee keer toe trilt. Het KNMI meet 2,7 en 3,2 op de schaal van Richter. De verhoudingen worden door de bevingen op scherp gezet.

Ook de toezegging van 100 miljoen extra voor het schadefonds is voor velen geen pleister op de wonde. Het voornemen van Kamp om in december 2013 pas een besluit te nemen over de gaswinning, komt steeds meer onder druk te staan.

Het CDA wil dat er gelijkmatiger gas gewonnen gaat worden. Als het aan de SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks ligt, wordt de gaswinning meteen ingeperkt. Laatstgenoemde partij spreekt zelfs van veertig procent vermindering.

In januari 2014 blijkt dat Kamp de gaskraan inderdaad een stuk dichtdraait. Daarmee gaat het jaar 2013 de boeken in als het jaar waarin het meeste gas uit de Groninger grond is gehaald. In de jaren die volgen gaat de kraan steeds een stukje verder dicht.

Na de beving van Zeerijp (3.4) in 2018 wordt er nog 12 miljard kuub gas gewonnen. In 2013 lag dit nog op 54 miljard kuub.

Ook onder het bewind van Kamps opvolger, Eric Wiebes, zet deze lijn zich door. De laatste grote beving dateert van vorig jaar: 3.4 in Westerwijtwerd. Niet veel later komt Wiebes met de boodschap dat de gaswinning, ijs en weder dienende, in 2022 helemaal stopt. Als de huidige winter zo zacht blijft, lijkt dit een reële optie.

Tot een aardbeving met een kracht van 4.0 tot 5.0 waar Kamp in 2013 voor waarschuwde, is het vooralsnog niet gekomen. En de kans dat dé klap er nog komt, wordt met de dag kleiner. Maar zoals het een echte Groninger betaamd: eerst zien, dan geloven.