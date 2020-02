Aardbevingsnieuws januari 2020: over al dan niet tijdelijke schadeoplossingen

Die werden gevandaliseerd (in Ten Boer), zorgden voor acuut gevaar (kerk in Oostwold) of gingen uit voorzorg een dikke meter (in Loppersum en Wirdum) de lucht in.

Doek valt voor CVW

Het doek valt op de eerste dag van 2020 voor het Centrum Veilig Wonen. De versterkingsoperatie valt sinds 1 januari volledig onder de Nationaal Coördinator Groningen. Zo'n 140 medewerkers van het CVW maken dezelfde overstap. Desondanks gaat de zoektocht naar extra mankracht bij de Nationaal Coördinator door.

'Het is gelukt om alles over te hevelen van CVW naar NCG', zegt een woordvoerder. 'Volgende week staat er een introductieprogramma klaar voor alle nieuwe collega's.'

Bijeffecten

Makelaars zien de bijeffecten van de aardbevingsproblematiek en de daaruit voortkomende versterking. Huizen in de regio Appingedam gaan namelijk als zoete broodjes over de toonbank.

'Mensen denken: die oude woning koop ik, want dan krijg ik daar over een jaar of drie een nieuwe woning voor terug', verwoordt Sjirk de Jong van makelaarvereniging NVM het sentiment onder de kopers.

En die nieuwbouw is vanwege onder andere de goede isolatie weer aantrekkelijk voor beleggers.

Grunneger toukomst

Het Nationaal Programma Groningen (NPG) gaat op zoek naar de Groninger trots. 'Wat vinden Groningers belangrijk, hoe ziet hun toekomst er in 2040 uit en waar zijn ze trots op? Dat willen we graag van ze weten', legt directeur Siem Jansen van het NPG uit.

Ideën zijn welkom via toukomst.nl. Binnen het Nationaal Programma Groningen is 1,15 miljard euro beschikbaar om projecten op te zetten die Groningen 'perspectief' geven.'

We lopen het risico dat het kabinet de versterkingswet parkeert voor z'n opvolgers Susan Top, Gasberaad

Komt de versterkingswet er wel?

Zorgen over de versterkingswet in wording. Minister Eric Wiebes maakte bekend dat de wet over het aardbevingsbestendig maken van onveilige woningen vertraging oploopt. Het Gasberaad vreest dat van uitstel afstel komt en dat de wet er nooit komt. De wet wordt naar verwachting eind dit jaar weer behandeld in de Tweede Kamer.

'En in maart 2021 staan nieuwe Tweede Kamerverkiezingen gepland. We lopen het risico dat het kabinet de wet dan parkeert voor z'n opvolgers', zegt Susan Top namens het Gasberaad.

Beving in Nieuwolda

Wie dezer dagen gerommel of een knal hoort, heeft meer kans dat ie een straaljager door de geluidsbarrière waarneemt, dan een aardbeving. Maar in Nieuwolda is het op vrijdagavond 24 januari even na half twaalf toch weer raak. 1.6 geeft de schaal van Richer aan.

Rommelend geluid, alsof er een vrachtwagen langs rijdt Edwin, over de aardbeving in Nieuwolda

'Rommelend geluid alsof er een vrachtwagen langs rijdt', schrijft Edwin via de Bevingsmelder aan RTV Noord. En Jakob Bijmolt: 'Gerommel, kort. Eén seconde.' En een anonieme melder: 'Creepy, de glazen rinkelden in de kast en het rommelde buiten.'

Kerk in Oostwold valt uiteen

Gevaarlijke situaties in de hervormde kerk van Oostwold (Oldambt). Daar vallen stukken pleisterwerk naar beneden. 'En die wil je natuurlijk niet op je hoofd krijgen', zegt Jouke Schaafsma, woordvoerder van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), die spreekt van een 'acuut onveilige situatie'.

Eerste onderzoek wijst uit dat er wel eens meer aan de hand zou kunnen zijn dan alleen vallend pleisterwerk. Wellicht dat ook de structuur is aangetast, denken deskundigen. Als tijdelijke oplossing worden in ieder geval netten en doeken opgehangen. Daardoor kunnen de diensten, na twee afgelaste zondagen, voorlopig weer gewoon doorgang vinden.

Overigens staat nog niet helemaal vast of de staat van de kerk te wijten is aardbevingen. Ook dat wordt nader onderzocht.

Een dikke meter de lucht in

Minder tijdelijk is de oplossing die is bedacht om een monumdentaal pand in Loppersum aardbevingsbestendig te maken. De woning is van Fons Sikkes, een gepensioneerd schoolmeester. Hij kocht het pand - met veel kenmerken van de Amsterdamse school - in 1998. Het gebouw dateert van 1933, toen het in opdracht van de directeur van het plaatselijke postkantoor werd gebouwd.

Millimeter voor millimeter gaat het gebouw de lucht in, tot het maar liefst 1 meter 20 boven de grond komt te 'hangen'. Daarna wordt een betonnen kuip met schokbrekers geplaatst. Vervolgens gaat het huis weer terug - zoals ze dat afgelopen maand ook bij Borg Rusthoven in Wirdum deden. 'Ik vind het spannend, maar ik heb er ook vertrouwen in', zegt Sikkes.

Vernielingen

Over tijdelijke oplossingen gesproken: de bewoners van de Fazanthof in Ten Boer moesten tijdelijk (anderhalf tot twee jaar, als alles meezit) hun woning uit. Vandaar dat ze dezer dagen in een wisselwoning elders in het dorp zitten, in afwachting van het aardbevingsbestendig maken van hun huizen.

Hoe vervelend is het dan dat je woning tijdens je afwezigheid wordt gevandaliseerd? Het overkwam twee gezinnen, eind vorig week. Bij het ene huis werden ramen ingegooid, bij het andere werd leuzen gekalt. 'Waarschijnlijk waren het kwajongens', zegt bewoner Gijs Noorlander, 'maar zeker weten doen we het niet.'

Van de regen in de drup

Minstens even vervelend: het avontuur van een groep Damsters, die hun huizen vanwege bevingsschade moesten verlaten, maar die in hun nieuwe huuronderkomens aan de Focco Ukenalaan in Appingedam van de regen in de drup blijken beland. De huizen zitten vol met vocht en schimmel, de warmtepomp houdt er om de haverklap mee op, en er is na een dikke maand nog altijd geen televisie of internet te ontvangen.

Mijn moeder slikt inmiddels medicijnen tegen die psychische klachten Kim Elzinga, over de ellende in huurwoningen in Appingedam

Kim Elzinga, die namens haar te emotionele moerder Corrie Kalkwiek het woord doet: 'Mijn moeder slikt inmiddels medicijnen tegen die psychische klachten. Het gaat gewoon niet goed met haar.'

De SP heeft minister Raymond Knoops van Binnenlandse Zaken inmiddels om opheldering gevraagd. Het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman wil van de minister weten of hij op de hoogte is van de problemen, hoe het kan dat die er zijn en wat hij er aan gaat doen.

Aardbevingen in december:

- 3 januari, 11:36 uur, Zuidbroek, 0.6

- 7 januari, 10:15 uur, Harkstede, 0.8

- 11 januari, 00:10 uur, Schildwolde, 1.3

- 23 januari, 04:48 uur, Kommerzijl, 0.4

- 23 janauri, 11:12 uur, Lageland, 1.3

- 24 januari, 22:35 uur, Nieuwolda, 1.6

- 26 januari, 09:03 uur, Kolham, 1.4

