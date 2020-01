Dakloze overvaller moet naar Pieter Baan Centrum

De 56-jarige dakloze man, die verdacht wordt van een overval op coffeeshop De Schavuit in Groningen, moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Dat bepaalde de rechtbank dinsdagmorgen.

Advocaat

De vraag of de Stadjer moest worden opgenomen lag eind november ook al bij de rechtbank. Toen werd het antwoord daarop vooruitgeschoven, omdat de rechtbank vond dat de man eerst een advocaat moest krijgen.

De dakloze man,die op Curaçao is geboren, wordt ervan verdacht dat hij op 12 augustus vorig jaar coffeeshop De Schavuit aan het Zuiderdiep heeft overvallen.

Daarbij raakte een persoon gewond. De verdachte ging er na de overval op een fiets vandoor en werd even later aangehouden. Hij zou de gestolen wiet en het geld bij zich hebben.

'Geen vertrouwen'

De man verscheen in november zonder advocaat op de zitting, waarin de zaak niet inhoudelijk werd behandeld. De man zou al twee advocaten hebben gehad, maar die wilden niet verder met de zaak.

De verdachte zelf vond dat hij geen advocaat meer nodig had. 'Ik heb geen vertrouwen meer in het rechtssysteem', zei hij toen, waarna hij boos de zaal uitliep.

Zorgmijder

De rechtbank was echter van mening dat de man zichzelf niet kon verdedigen. Bovendien kon de man volgens de rechter de gevolgen van een eventuele opname in het Pieter Baan Centrum niet overzien. Daarom kreeg hij verplicht een advocaat toegewezen.

De verdachte kwam niet opdagen. De advocaat vindt de opname in het Pieter Baan Centrum te zwaar en vraagt zich af wat het uiteindelijk oplevert. 'Meneer is een zorgmijder. Hij gaat vrijwel zeker niet meewerken.'

Ook wijst hij op de lange wachttijden bij het observatiecentrum. 'Het duurt zo'n zeventien tot achttien weken, dat vind ik onevenredig met de ernst van de feiten.'

'Feiten ernstig genoeg'

Het Openbaar Ministerie is het daar niet mee eens. 'De verdachte ontkent wel, maar dat is tegen beter weten in. De feiten zijn ernstig genoeg. Opname in het Pieter Baan Centrum is geen straf, de uitkomst is voor de rechtbank, het Openbaar Ministerie en de advocaat iets waar bij de afstraffing rekening mee gehouden wordt.'

De rechtbank gaat mee met het Openbaar Ministerie en wil dat de man geobserveerd wordt. 'Een alternatief is een langdurige straf, ik denk dat het in het belang van de verdachte kan zijn om rekening te houden met zijn omstandigheden. Het kan zijn dat er een andere stoornis is, daar weten we nu niets van.'

