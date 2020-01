Elektrische fiets maakt fietsenmakers sexy: opleiding weer populair

Dat stelt de 17-jarige Bjarne de Vries die aan het Noorderpoort de mbo-opleiding tot eerste fietstechnicus volgt. Hij heeft net een storing verholpen in een elektrische fiets.

De Vries is één van de zesenveertig studenten, die ofwel een werken-lerentraject doen ofwel een BOL-opleiding met meer theorie. Allemaal willen ze fietsenmaker worden. Een enorm aantal in vergelijking met vijf jaar geleden. Toen overwoog Noorderpoort te stoppen met de opleiding, omdat niet meer dan een handjevol zich had aangemeld.

Docent Jop de Ruijter heeft wel een verklaring: 'Een fietsenmaker had het imago dat niet sexy is. Toen was iedereen nog niet echt met elektrisch bezig. Het was gewoon het repareren van een fiets. Nee, dat vind ik niet leuk, dan wil ik liever met een auto.'

Snelle jongens

De opkomst van de elektrische fiets lijkt de kanteling te hebben veroorzaakt. De Ruijter: 'Je merkt dat de fiets in het straatbeeld gigantisch is. De pedelecs, de snelle jongens. Ook de bedrijven die de lease-auto's stoppen en zeggen: laat ze maar op de fiets gaan. Er komt een hele andere beleving. Duurzaamheid is daar een heel groot onderdeel van.'

We verwachten een enorme groei. De stad wordt auto-onvriendelijker Jop de Ruijter - docent

Uitbreiding op komst

Voor het Noorderpoort reden om de opleiding op allerlei manieren uit te breiden. Zo komen er trainingen voor werkzoekenden, in samenwerking met Werk in Zicht van het UWV. Verder wil de opleiding uitgroeien tot een kenniscentrum voor Noordelijke fietsenzaken. Ook fysiek breidt de opleiding uit met een nieuwe werkplaats.

'We verwachten een enorme groei. De stad wordt auto-onvriendelijk gemaakt, de hele toekomst moet duurzamer. We verwachten veel van onze nieuwe opleidingen.'

50-50

Fietsenmaker Matthijs Vels van Bike Centre Dik schat in dat de helft van alle verkochte fietsen nu elektrisch is. Zijn vak is daardoor veel technischer geworden. 'Het is een stuk gecompliceerder. Aan je oude drieversnellingenfiets hoefde je geen laptop te hangen. We gaan vijf keer per jaar op cursus om onze techniek bij te houden.'

Student Bjarne de Vries kijkt ernaar uit. Hij houdt van die nieuwe kant van het fietsenmakersvak: 'Je kunt er meer uit halen met software enzo, storingen eruit halen.'

Baangarantie

Vermoedelijk hoeft hij niet lang te zoeken naar een baan. Fietsenzaken zitten te springen om personeel. Matthijs Vels van Bike Centre Dik: 'De studenten zijn allemaal baanzeker. Ik kan ze zelf niet allemaal gebruiken, maar voor iedereen is er wel een baan.'

Het tekort aan personeel is zo nijpend dat de fietsenzaken onderling in de gaten houden of er nog goed personeel beschikbaar is. 'Zo ben ik hier zelf ook terecht gekomen. Ik heb elf jaar in een winkel in Zuidhorn gestaan en een poosje eruit geweest. Maar ben toen drie keer benaderd door mijn werkgever: wil je niet bij ons komen werken.'

Bekijk hier een impressie van de plannen van Noorderpoort:



