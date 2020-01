Steeds minder muskusratten: 'En dat willen we graag'

Het aantal muskusratten in onze provincie blijft dalen. Tot tevredenheid van de waterschappen, die mikken op een 'muskusratvrij binnenland' over tien tot vijftien jaar.

'We hebben de dieren de afgelopen jaren met de waterschappen fors bestreden', zegt Henk van der Steen, regionaal coördinator muskusrattenbestrijding Noordoost Nederland.

Schade

'Dat heeft tot gevolg dat de populatie daalt. Er zijn gewoon minder muskusratten. Dat willen we graag, want dan hebben we minder schade aan de waterkeringen.'

Als de doelstelling over tien tot vijftien jaar inderdaad is gehaald, houdt de bestrijding niet op. De uitdaging ligt dan voornamelijk in het grensgebied met Duitsland. Want de muskusratten wandelen daar vrolijk de grens over.

Premievangst

'Duitsland kent een volledig ander systeem dan wij. Wij hebben fulltime bestrijders in dienst van de waterschappen. In Duitsland kent men premievangst. Het is daar vaak een bijbaantje of hobbyisme. Dat heeft Nederland veertig jaar geleden gehad, maar wij zijn er vanaf gestapt, omdat het niet werkte.'

