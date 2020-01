Buurtvereniging A-kwartier: 'Het is nu echt tijd om te handhaven'

Zijn panden in de voormalige rosse buurt in het Groningse A-kwartier staan al jaren leeg. Uit protest tegen het besluit om de raamprostitutie te sluiten. 'Ik baal er nog steeds van', aldus Gjalt Huisma uit het Friese Twijzel.

'Ik heb de zaak bewust op de lange baan geschoven', vertelt de vastgoedhandelaar en aannemer onder het genot van een kop koffie in café d'Olle Grieze. 'Het was een mooi straatje, wat dat betreft hadden ze beter Nieuwstad kunnen sluiten.'

Energieneutraal

Op tafel liggen de plannen voor zijn leegstaande prostitutiepanden in de Hoekstraat, inclusief een artist impression van een architectenbureau. Huisma: 'Ik wil de panden energieneutraal maken, daarom duurt het allemaal wat langer.'

De leegstand in de voormalige rosse buurt is een doorn in het oog van veel bewoners, weet ook Fleur Woudstra van buurtvereniging A-kwartier. 'We hebben samen met de gemeente ons best gedaan om iets moois te maken van die vervallen hoerenbuurt. Dat is voor de helft gelukt, maar de andere helft ziet er nog verschrikkelijk uit.'

'Doen wat je belooft'

Het A-kwartier met straten als de Muurstraat, Hoekstraat en de Vishoek moet een hippe trendy wijk worden, maar volgens Woudstra gaat het niet snel genoeg. 'Dat is heel erg jammer. Ik zou de gemeente nog eens willen oproepen om echt te handhaven.'

Eigenlijk zit zijn tijd er al op, dus nu moet er iets gebeuren Fleur Woudstra - buurtvereniging A-kwartier

En daarmee doelt Woudstra op de leegstandsverordening. De gemeente kan op basis van deze verordening boetes opleggen: een stok achter de deur om eigenaren van leegstand aan te pakken. 'Iets van plan zijn is niet genoeg. Er moet nu iets gebeuren, dus ik verwacht van het gemeentebestuur dat het gewoon doet wat het belooft.'

Tekeningen

Huisma kiest na vier jaar leegstand eieren voor z'n geld. 'Hij is inmiddels in gesprek met ons bouwloket', zo bevestigt een woordvoerder van de gemeente weten.

'De tekeningen zijn al goedgekeurd. Het is alleen nog een kwestie van het uitwerken van de laatste details', aldus de Friese aannemer.

De buurtvereniging in het A-kwartier heeft best vertrouwen in de plannen van Huisma, maar 'alleen van plan' is niet genoeg. Woudstra: 'Eigenlijk zit zijn tijd er al op, dus nu moet er iets gebeuren.'

Beslag gelegd

Daar komt bij dat een voormalig zakenpartner conservatoir beslag heeft gelegd op een deel van de vastgoedportefeuille van Huisma, waaronder de vier panden in de Hoekstraat. De vordering is door de rechtbank Noord-Nederland in 2018 begroot op 760.000 euro.

'Dit betekent dat Huisma de panden in het A-kwartier niet mag verkopen, vervreemden of hier schade aan mag aanbrengen', aldus advocaat Didier Fransen van de eisende partij. 'Het staat de heer Huisma echter vrij om de panden te gebruiken, verhuren of op te knappen.'

Wordt er niet over het ene geklaagd, dan zeuren ze wel over het andere Gjalt Huisma - vastgoedeigenaar

Rechtbank

Momenteel loopt er nog een bodemprocedure bij de rechtbank. Maar een datum voor de zitting is nog niet geprikt, zo laat een woordvoerder van de rechtbank Noord-Nederland weten.

Huisma wil ondertussen niet al te veel over de kwestie kwijt. 'Er zijn wel eens mensen die wat proberen.'

'Zeikvolk'

'Of ik mijn panden leeg laat staan omdat er beslag op is gelegd? Nee, dat speelt absoluut geen rol. Als ik daar last van had gehad, dan had ik natuurlijk geen tekeningen laten maken. De bouwvergunning is bijna rond.'

Dat Huisma het nog steeds moeilijk heeft met de sluiting van de rosse buurt blijkt als het gesprek op de bewoners van het A-kwartier komt. 'Het is zeikvolk, dat is gewoon zo. Wordt er niet over het ene geklaagd, dan zeuren ze wel over het andere. Nu gaat het weer over de fietsen in de straat. Het zijn ook geen echte Stadjers, het is allemaal import.'

3 miljoen euro

De gemeente Groningen had ook graag gezien dat de aanpak van het A-kwartier sneller zou gaan. 'Maar wij hebben rekening te houden met derden en lopende procedures', aldus een woordvoerder. 'We zijn in gesprek met de eigenaar in kwestie en houden zeker een vinger aan de pols wat betreft de voortgang.'

De gemeente heeft tot nu toe zo'n 3 miljoen euro uitgetrokken voor de aanpak van de voormalige rosse buurt. Het meeste geld is uitgegeven aan het opknappen van de openbare ruimte.

