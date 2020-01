Nieuwe McDonalds in Kolham een stapje dichterbij,

Na maanden van discussie heeft het college dinsdagmiddag een besluit genomen over de komst van de hamburgergigant naar bedrijvenpark Rengers in Kolham. Volgens wethouder Jan Jakob Boersma (ChristenUnie) 'zijn de belangen zorgvuldig afgewogen'.

Reclamezuil wordt niet korter; logo wel kleiner

Een aantal omwonenden maakte zich zorgen over de komst van de keten naar hun dorp. Zo zouden huizenprijzen dalen en zou de 40 meter hoge reclamezuil zorgen voor lichthinder. Die mast blijft volgens de plannen 40 meter hoog, maar het logo wordt een derde kleiner.

Volgens wethouder Boersma komt de zuil zo 'net boven de bomen uit'. De hoogte is volgens de gemeente nodig zodat het verkeer tijdig de afrit kan nemen.

Wegen kunnen extra verkeer 'prima' aan

Daarnaast waren er zorgen over verkeershinder in Kolham. Maar volgens de gemeente is uit onderzoek is gebleken dat de verkeerstoename als gevolg van de komst van de McDonalds 'prima kan worden verwerkt' in de huidige situatie.

Nulmeting afval

Een ander belangrijk knelpunt die zowel bij de inwoners als de gemeente leeft is het afval dat bezoekers achterlaten. In Midden-Groningen is nu geen McDonalds, maar er worden wel verpakkingen van andere vestigingen in de gemeente gevonden. De gemeente doet daarom voor de opening van de keten een nulmeting naar zwerfaval, om het effect van de opening te meten. Daarnaast is er een overeenkomst gesloten om zwerfafval tegen te gaan.

De gemeenteraad van Midden-Groningen moet eind februari een knoop doorhakken over het voorstel van het college. Pas daarna McDonalds beginnen met de bouw van het nieuwe restaurant.

