Afvaldiscussie Groningen barst los: coalitiepartijen niet eensgezind

Een ondergrondse container in Groningen (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

De discussie over het afvalbeleid in de gemeente Groningen breekt woensdag los. Een interessante discussie, want de twee grootste coalitiepartijen, GroenLinks en PvdA, zijn het niet met elkaar eens.

In het verkiezingsprogramma van GroenLinks staat dat de partij Diftar wil invoeren, dus hoe meer afval je aanbiedt, hoe meer je betaalt. De PvdA is daar tegen. D66 en ChristenUnie, de andere twee coalitiepartijen, zijn er nog niet uit en stemden twee jaar geleden nog verschillend.

Waar kiest de gemeente uit?

Vanaf 2021 is het wettelijk verplicht dat in de hele gemeente hetzelfde beleid geldt. De komende maanden praat de gemeenteraad daarover. De raad kiest in mei uit drie opties. Diftar De meest vergaande verandering zou het invoeren van Diftar voor de hele gemeente Groningen zijn. Je zou dan, behalve een relatief laag vast bedrag, gaan betalen voor iedere keer dat je de grijze container aan de weg zet of de ondergrondse container gebruikt. De gemeente denkt dat, wanneer er voor deze optie gekozen wordt, meer afval gescheiden wordt en minder afval wordt ingeleverd. Diftar zou de gemeente het meest van alle opties helpen in het behalen van haar doelstelling om 'afvalvrij' te worden: dat betekent dat al het afval in de gemeente hergebruikt kan worden. Geen Diftar Een andere optie waar de gemeenteraad zich over buigt gaat minder ver. De raad kan er namelijk voor kiezen dat iedereen een relatief hoog bedrag betaalt, maar dat je niet extra hoeft te betalen voor het inleveren van een vuilniszak of -bak. Nadeel hiervan is dat het minder goed helpt de afvaldoelstellingen van de gemeente te halen. Achteraf belonen Een 'poldervariant' noemt de gemeente in officiële stukken 'Achteraf belonen'. Daarbij betaal je per jaar een vast bedrag. Als je je afval wilt scheiden kan je meedoen aan een project. Doe je het goed, dan kan je aan het eind van het jaar een deel van de afvalstoffenheffing terugkrijgen.



'Vooral vragen stellen'

Martijn van der Glas, het raadslid dat namens GroenLinks spreekt over het afvalbeleid, is aan de vooravond van de afvaldiscussie niet zo stellig als in het verkiezingsprogramma.

'De keuze valt in mei, en wij willen in ieder geval dat het aantal kilo's afval per huishouden naar beneden gaat. De vergadering van woensdag is er vooral om veel vragen te stellen', zegt Van der Glas.

PvdA stelliger

Jan Pieter Loopstra van de PvdA is een stuk stelliger. Net als twee jaar geleden is zijn partij geen voorstander van Diftar.

Loopstra's fractie geeft de voorkeur aan een vast bedrag per jaar, zonder dat je achteraf beloond wordt voor het scheiden van afval. Wel moeten er meer afvalbakken komen om mensen hun afval te laten scheiden.

'Wij geloven in het principe dat mensen vrijwillig de drijfveer hebben om afval te scheiden. Vijftig jaar geleden waren er nog geen glasbakken, nu gooit negentig procent van onze inwoners het glas in de glasbak.'

D66: vooral verduurzamen

Jim Lo-A-Njoe wil namens D66 nog geen keuze maken. 'Voor ons is vooral de verduurzaming van de afvalstromen van belang. Bewoners moeten daar van profiteren.'

In het verkiezingsprogramma noemt D66 Diftar als 'een voorbeeld om de afvalstromen te verduurzamen'. Twee jaar geleden stemde de partij voor de invoering van Diftar in de toenmalige gemeente Groningen: dat voorstel redde het toen net niet.

Diftar onder voorwaarden

De ChristenUnie, de kleinste coalitiepartij, sluit Diftar niet uit. Twee jaar geleden stemde de ChristenUnie-fractie nog tegen.

'Ik twijfel', zegt Peter Rebergen namens de partij. 'Diftar kan, maar eerst moeten we er voor zorgen dat iedereen ook de gelegenheid heeft om glas en papier te scheiden. Bovendien moeten we oog hebben voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld mensen die incontinentieluiers gebruiken.'

Die hebben relatief veel afval en moeten volgens Rebergen niet de dupe worden van een systeem waarin dat extra geld kost.

Coalitie verdeeld, oppositie ook

De coalitiepartijen, die tot op heden elkaars hand meestal stevig vasthielden, zijn nu dus verdeeld. Er is daarom ook niets afgesproken in het coalitieakkoord. En dus komen de oppositiepartijen in beeld. Wat willen die?

'Diftar is eerlijk en goed'

Twee natuurlijke tegenpolen vinden elkaar als het gaat om Diftar. De VVD en de Partij voor de Dieren voelen er wel voor. 'Het is een goed en eerlijk systeem', zegt Ietje Jacobs (VVD).

Kirsten de Wrede (PvdD) is het met Jacobs eens, maar ziet wel 'issues'. Ze is onder andere bang voor meer afvaldumpingen - zo kunnen mensen kosten voor het inleveren van afval voorkomen. 'Ik overweeg als insteek: Diftar is prima, maar bied dan wel weer wat vaker aan om het grof vuil op te halen.'

Het CDA twijfelt nog, vanwege de mogelijk negatieve effecten van Diftar. 'Het principe van de vervuiler betaalt is prima. Maar niet iedereen kan even makkelijk scheiden, en daarom kan je in sommige wijken extra dumpingen verwachten', zegt Herman Pieter Ubbens.

Anti-diftar

Van alle partijen die niets zien in Diftar is Marjet Woldhuis (100% Groningen) het meest uitgesproken. Twee jaar geleden stak zij haast eigenhandig een stokje voor het invoeren van dat systeem in Groningen.

'Straks moet je kiezen: gooi je je afvalzak weg of koop je een brood? Het is vragen om afvaldumpingen in de binnenstad.'

GFT op de studentenkamer

Ook Student&Stad is niet voor Diftar, omdat het voor mensen in flats of studentenhuizen ingewikkeld zou zijn om afval te scheiden.

'Het geeft geen eerlijke kans voor iedere inwoner om zijn hoeveelheid afval in te perken. Het is een subsidie voor mensen met een groot vrijstaand huis.'

Nutsvoorziening

PVV'er Ton van Kesteren en SP'er Jimmy Dijk zijn het met elkaar eens. 'Afval is een nutsvoorziening', zegt Van Kesteren. 'Mensen kiezen niet zelf hoeveel afval ze produceren', vindt Dijk. 'Het eerlijkste is dat iedereen hetzelfde betaalt.'

'Diftar lijkt toverwoord'

De Stadspartij maakt nog geen keuze en wil eigenlijk helemaal geen eenduidig beleid voor de hele gemeente. 'Vooral binnen de ringweg van de stad Groningen zien we Diftar niet zitten', zegt raadslid Mariska Sloot.

De partij vreest 'een grote puinhoop in de binnenstad, zelfs als slechts 1% van de inwoners zich niet aan de Diftarrichtlijnen weet te houden'. 'Alleen met meerdere varianten van afvalverwerking in de gemeente Groningen zal het afvalbeleid succesvol zijn.'

Wat Sloot betreft vraagt wethouder Glimina Chakor (afvalbeleid, GroenLinks) hiervoor toestemming aan het kabinet. Immers is het wettelijk verplicht dat in de hele gemeente hetzelfde beleid geldt.

Nu wel een meerderheid

Toen twee jaar geleden over het afvalbeleid in de gemeente Groningen werd gestemd waren D66, GroenLinks, VVD en Partij voor de Dieren voor. Toen hadden die samen geen meerderheid: nu is dat wel het geval. Zeker met eventuele steun van de ChristenUnie en het CDA lijkt de komst van Diftar een uitgemaakte zaak.

Enquête

Toch is dat niet helemaal het geval. Hoewel de pro-Diftar-partijen een meerderheid in de gemeenteraad hebben, blijkt uit een enquête van de gemeente dat slechts 15% van de inwoners van de voormalige gemeente Groningen voorstander is van Diftar.

En er zijn meer kanttekeningen: uit ervaringen van andere gemeenten blijkt dat er zeker vlak na de invoering van Diftar meer afvaldumpingen zullen plaatsvinden.

'Ook zijn er weinig vergelijkbare grote steden die Diftar hebben. Er is daardoor weinig kennis van de effecten en gevolgen in een grootstedelijke omgeving', schrijft het college aan de gemeenteraad.

Haren

Tegelijk is er ook nog Haren, dat zich volgens een woordvoerder van wethouder Chakor wel vaker een ondergeschoven kindje voelt.

In Haren is Diftar al twintig jaar een begrip: 82% van de inwoners wil dat het systeem, zij het in en iets andere vorm, blijft. Bovendien wordt de afvalinzameling voor Harenaars duurder als Diftar afgeschaft wordt. 'Afschaffen van Diftar zal tot lastenverhoging en dus weerstand leiden in de oude gemeente Haren', schrijft het college van burgemeester en wethouders.

De gemeenteraad van Groningen is verdeeld, en meerdere partijen houden hun kaarten nog tegen de borst. Ongetwijfeld leidt Diftar tot discussies in de gemeenteraad. Dat het er komt is dus ook nog lang geen uitgemaakte zaak.

