Te koop: twintig ton zware houten sluisdeuren uit Lauwersoog

Gedeputeerde Fleur Gräper hoopt zo dat de sluisdeuren een mooie bestemming krijgen, bij voorkeur in onze provincie en het liefst in het Lauwersmeergebied.

'Weggooien is zonde', zo legt ze uit. 'Zeker gezien de historische waarde van deze sluisdeuren.'



Liefhebber

De stormvloeddeuren in het Robbengatsluis bij Lauwersoog hebben volgens Gräper een dermate historische waarde, dat er een liefhebber voor te vinden moet zijn.

'Deze deuren zijn geplaatst bij het afsluiten van de Lauwerszee', zegt ze. 'Daarmee hebben deze deuren zo hun waarde.'

Detail van de sluisdeuren (Foto:Provincie Groningen)



Vorig jaar was het vijftig jaar geleden dat de Lauwerszee werd afgesloten en de omslag naar het Lauwersmeer werd gemaakt. De verandering had grote impact op het vissersdorp Zoutkamp, waar de pijn bij oudgedienden nog altijd voelbaar is.



Creatieve ideeën

Gräper hoopt dat de sluisdeuren juist in dit gebied nieuw emplooi zullen vinden. Gemakkelijk zal dat niet altijd zijn, want de deuren zijn ruim tien meter hoog en 5,4 meter breed. Bovendien wegen de deuren per stuk twintig ton.

'We hopen eigenlijk dat er met de inbreng van het publiek een mooie nieuwe bestemming van de deuren te vinden is. Ze kunnen goed hergebruikt worden. Wat is dan mooier dan dat we kunnen kijken of we daar wat moois van kunnen maken? We hopen op mooie en creatieve ideeën, het liefst in het gebied.'



