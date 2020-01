Woningcorporatie Acantus wil volop doorbouwen in Pekela

Woningcorporatie Acantus heeft ongeveer 13.000 woningen in Noordoost-Groningen in bezit (Foto: RTV Noord)

Acantus is van plan om binnen nu en vijf jaar tachtig nieuwe woningen te bouwen in Pekela. Daarnaast wil de woningcorporatie een grote renovatie- en verduurzamingsslag maken.

Acantus huisvest mensen met een smalle beurs of kwetsbare mensen en heeft in Pekela bijna 1400 woningen in bezit.

Krimp

De gemeente Pekela is bestempeld als krimpgemeente. In de loop der jaren zal Pekela, volgens de prognoses, minder inwoners tellen.

Acantus heeft op papier gezet wat zij de komende jaren in Pekela van plan is. Een onderdeel daarvan: er moeten tachtig nieuwe woningen bijgebouwd worden, zestig worden gesloopt. Acantus is dus van plan om twintig extra woningen te realiseren.

Anita Tijsma, directeur van Acantus: 'Wij zien dat mensen graag in Pekela willen blijven wonen en die kans willen wij hen ook geven. Wij bouwen eerst voordat wij slopen. Over vijftien jaar gerekend slopen wij meer dan dat wij bouwen. Er komen nu dus meer woningen bij, maar in de loop der tijd zal dat gaan veranderen.'

Smalle portemonnee

Naast het verlangen naar voldoende aanbod, is het de bedoeling dat de woningen te allen tijde betaalbaar blijven. De corporatie wil dat voor elkaar krijgen door meer in te zetten op verduurzaming. 'Want dan gaan de energiekosten omlaag', zegt Tijsma.

De planning is dat de komende jaren 280 woningen in Pekela gerenoveerd en verduurzaamd worden. Daarbij moet gedacht worden aan isoleren, ventileren en het aanbrengen van zonnepanelen. De huurprijzen kunnen stijgen door de aanpak van de woningen, maar zal nooit uitkomen boven de grens die voor huurtoeslag gehanteerd wordt.



Grote opgave

Verduurzamen is volgens Acantus nog wel een flinke opgave. Linda Stol, manager wonen: 'Op dit moment heeft 57% van onze woningen in Pekela energielabel C. Dat vraagt dus nogal wat.'

Acantus wil onder meer geld genereren door 55 woningen te verkopen. Stol: 'Wij willen dat liever niet doen, maar de opgave moet wel gefinancierd worden.'

Meerdere politieke partijen in Pekela maakten zich druk over investeerders, maar Stol nam die zorgen weg: 'Als wij verkopen, dan willen wij dat doen aan mensen die van plan zijn daar zelf te gaan wonen.'



Lees ook:

- Provincie draagt kwart miljoen euro bij aan centrumplannen Pekela

- Akkoord over bouw nieuwe huurwoningen aan Lindenlaan in Nieuwe Pekela

- Pekela slaat nieuwe slag in strijd tegen leegstand: 'Die lelijke pukkel moet weg'