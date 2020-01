72-jarige man uit Scheemda betrapt met hennepkwekerij: 'Ik had geld nodig'

Heeft een 72-jarige man uit Scheemda langere tijd een hennepkwekerij gerund en dit geld geprobeerd wit te wassen via zijn bedrijf? Of was het een korte periode, bedoeld om zijn geldgebrek op te lossen? Over die vraag buigt de rechtbank in Groningen zich.

De hennepkwekerij met zo'n 250 planten werd in februari 2017 ontdekt. Agenten roken een sterke hennepgeur bij de woning en het bedrijf van de man. Toen ze gingen controleren, leidde de 72-jarige hen zelf naar de kwekerij. Daar werd naast de planten ook zo'n 50.000 euro aan contant geld gevonden.

De man zegt dat hij de kwekerij was begonnen omdat hij geldproblemen had. 'Ik zat in de sores, ik had wat spaargeld voor de oude dag, maar het dak moest ook worden vervangen. Ik dacht als ik één of twee kweeks doe, kan ik dat betalen.'



Valse facturen

Tijdens de huiszoeking werd ook de bedrijfsadministratie van de man in beslag genomen. Na onderzoek bleek dat de man twee jaar lang valse facturen heeft gestuurd. 'Dat kwam omdat mijn administratie een rommeltje was. Ik wist het niet meer, toen heb ik de namen maar verzonnen.'

Dat 'rommeltje' werd volgens de verdachte mede door zijn vrouw veroorzaakt, die de ziekte van Alzheimer heeft. Zij zou met de papieren aan de wandel zijn gegaan.

Het Openbaar Ministerie (OM) gelooft niets van het verhaal en verdenkt hem ervan dat hij de boel moedwillig heeft opgelicht om de opbrengsten van de kwekerij weg te strepen. 'Hoe kan het dat uit de boeken blijkt dat uw omzet hoog is, terwijl u bijna niet werkt? 's Avonds werkte u in de kwekerij en overdag zorgde u voor uw vrouw.'



'Vingers in de suikerpot'

De zaak is volgens het OM klip en klaar. 'Dat er een hennepkwekerij was is duidelijk. Meneer is met de spreekwoordelijke vingers in de suikerpot gevonden.' Ook staat volgens het OM vast dat er vaker geoogst is. 'Waarom gaat iemand anders twee jaar lang valse facturen opmaken?'

Het is niet de eerste keer dat de man betrokken is bij de handel in hennep. In 2007 werd hij ook al betrapt, toen hij samen met zijn zoon een kwekerij runde. De rechter vraagt zich af of de man deze keer wel alleen heeft gehandeld. 'Is het wel zo dat u het allemaal op uw eigen houtje heeft gedaan? Of zit u hem uit de wind te houden?'



Flinke stok achter de deur

De officier van justitie neemt in zijn eis ook mee dat de man eerder is veroordeeld, maar houdt ook rekening met de persoonlijke omstandigheden van de man. Door zijn gezondheid is een werkstraf niet mogelijk, maar de officier wil wel een flinke stok achter de deur. Daarom eist hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van drie jaar. Daarbij moet hij de ruim twee ton terugbetalen, die hij met de kwekerij zou hebben verdiend.

De advocaat van de verdachte is het niet eens met de geschatte hoogte van de opbrengst. De raadsman verwijst naar de rekeningen van Enexis voor het illegaal gebruiken van stroom. 'Als je kijkt naar die rekening, dan is er hooguit drie keer geoogst. Het bedrag dat daarvoor staat, staat ongeveer gelijk aan de 50.000 euro die bij de huiszoeking al in beslag is genomen.'

De rechtbank doet op 4 februari uitspraak.