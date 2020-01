Lopend Vuur: Er is niks mis met een vette bek

Die geeft groen licht voor een McDonalds bij bedrijvenpark Rengers in Kolham. De gemeenteraad buigt zich er volgende maand nog over.

Bezwaar

Omwonenden maken bezwaar. Dat richt zich vooral op drukte, lichtoverlast, daling van huizenprijzen en rommel. De bezwaren gaan er niet over of het eten wel of niet gezond is.

Langs vele kanalen worden we er dagelijks op gewezen gezond te eten en te leven: minder alcohol, minder vet eten en meer bewegen. We weten het allemaal, maar de verleidingen zijn soms groot.

Even een snelle snack langs de snelweg of naar de cafetaria voor een eierbal, kroket of frikandel. Bezondig jij je daar ook aan?

